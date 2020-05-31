بخطوات سهلة.. طريقة عمل المرقوق بالخبز اللبناني

طريقة عمل المرقوق بالخبز اللبناني من أكثر الطرق شيوعا في البلاد الشامية، حيث تتميز سوريا ولبنان بتقديم اشهى أنواع المرقوق بالرغم من أنها أكلة خليجية. من أكثر الطرق شيوعا في البلاد الشامية، حيث تتميز سوريا ولبنان بتقديم اشهى أنواعبالرغم من أنها أكلة خليجية.









الخبز اللبناني في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، تعرف عليه خلال السطور التالية. يعد الخبز اللبناني من أشهى أنواع الخبز، فهو يتميز بأنه خفيف على المعدة، كما يتم هضمه بسهولة ولا يسبب أي نوع من الاضطرابات في الجهاز الهضمي، كما يمكن عملفي المنزل بخطوات سهلة وسريعة، تعرف عليه خلال السطور التالية.





مكونات الخبز اللبناني :

- 3 أكواب دقيق.

- كوب ونصف ماء.

- ملعقة صغيرة خميرة فورية.

- ملعقة كبيرة سكر ابيض.

- رشة ملح.





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طريقة عمل الخبز اللبناني :

- قومي بتذويب الخميرة مع السكر في الماء.

- احضري وعاء متوسط الحجم به الدقيق الأبيض مع الملح.

- ضعي مزيج الخميرة مع السكر والماء في منتصف الدقيق.

- قومي بعجن الخليط جيدا حتى تتماسك.

- اتركي العجين حتى ترتاح لمدة ساعة.

- قطعي العجين إلى كرات وفردهم بالنشابه.

- اتركي الكرات ترتاح لمدة نصف ساعة.

- قومي بتسخين الصاج الدائري وضعي العجين بعد الفرد على الوجهين.

- تكرر العملية مع كل عجين.





مكونات المرقوق بالخبز اللبناني :

- مكعبات لحم.

- فلفل أسود.

- ملح.

- بهارات.

- كمون.

- كزبرة جافة.

- قرفة.

- قرنفل.

- طماطم مكعبات.

- بصل مكعبات.

- كوسة مكعبات.

- مرقة.

- صلصة.

- زبدة.

- زيت.





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طريقة عمل المرقوق بالخبز اللبناني :

- احضري وعاء كبير الحجم وضعي به السمن مع القليل من الزيت.

- أضيفي مكعبات البصل مع الطماطم والبهارات والملح والفلفل.

- ضعي مكبعات اللحم الطازج بطريقة متتالية مع التقليب المستمر.

- اضيفي جميع الخضار المكعبات مع التقليب.

- ضعي 2 كوب مرقة واتركي المرقوق حتى الغليان.

- بعد دقائق ضعي كمية مناسبة من الصلصة.

- اتركي المرقوق حتى ينضح.

- اضيفي الخبز اللبناني شيئا فشيئا مع التقليب المستمر.

المرقوق بالخبز اللبناني حتى تمام التسوية. - اتركيحتى تمام التسوية.



