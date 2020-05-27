طريقة عمل المرقوق بالخضار بوصفات سريعة

المرقوق بالخضار لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال، ما تعد طريقة عمل المرقوق بالخضار من الوصفات السهلة التي لا تستغرق وقتا طويلا في التجهيز. طريقة عمل المرقوق بالخضار من أكثر الطرق شيوعا في دول الخليج العربي، فتتفنن ربات البيوت في تحضيربالخضار لاحتوائها على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الأطفال، ما تعدمن الوصفات السهلة التي لا تستغرق وقتا طويلا في التجهيز.





طريقة عمل عمل المرقوق بالخضار





المرقوق بطريقة شهية ولذيذه، فأشتهر الشعب السعودي بتقديم وجبة المرقوق في العزومات الكبيرة، وإليكم طريقة عمل المرقوق بالخضار خلال السطور التالية.. المطبخ السعودي من أشهر المطابخ التي تقدمبطريقة شهية ولذيذه، فأشتهر الشعب السعودي بتقديم وجبةفي العزومات الكبيرة، وإليكمخلال السطور التالية..





مقادير المرقوق :

باذنجان.

جزر.

كوسة.

بصل مفروم.

طماطم مفرومة.

6 كوب دقيق.

ملح.

فلفل اسود.

2 لومي.

ثوم مفروم.

زيت ذرة.

خل.

صلصة طماطم.

ماء.

مكعبات لحم.





طريقة عمل المرقوق بالخضار :





- قومي بتقطيع الخضار مكعبات متساوية الحجم.

- احضري وعاء متوسط الحجم على النار وبه القليل من الزيت.

- ضعي به البصل المفروم مع مكعبات اللحم الطازج.

- قومي بالتقليب حتى تتغير اللحم لونها إلى اللون البني.

- اضيفي مكعبات الخضار مع الاستمرار في التقليب.

- قومي بوضع الثوم المفروم مع الصلصة مع التقليب المستمر.

- اتركي المكونات على النار حتى الغليان.

- ضعي اللومي والفلفل الاسود والماء واستمري في التقليب.

- اتركي المكونات على النار حتى الغليان مرة أخرى .

- اصنعي عجين المرقوق وهي عبارة عن مزج الدقيق مع الماء ورشة ملح حتى تصبح عجين لينة,

- قومي بتقسيم العجين لكرات متساوية الحجم.

- ثم افردي كل عجينه بطريقة رقيقة.

- اتركي العجين يرتاح لمدة ساعة.

- ضعي العجين واحدة تلو الأخرى برفق في الوعاء.

- قومي بالتقليب جيدا حتى لا يلتصق العجين.

- بعد نضج العجين اتركي المكونات على النار لمدة ساعة.

- ضعي الوعاء على نار هادئة واغلقيها حتى تمام النضج.





اقرأ ايضًا:





المرقوق القصيمي





المرقوق بأشهى الوصفات، فالمرقوق هو عبارة عن عجين مع خليط من الخضار باللحم أو الدجاج، فتعرفي على طريقة عمل المرقوق بالخضار من خلال السطور التالية.. تشتهر السعودية بتقديم وجبةبأشهى الوصفات، فالمرقوق هو عبارة عن عجين مع خليط من الخضار باللحم أو الدجاج، فتعرفي علىمن خلال السطور التالية..





مقادير المرقوق القصيمي :

بصل مفروم.

لحم مكعبات.

طماطم مفرومة.

فلفل اخضر مكعبات.

فلفل احمر مكعبات.

فاصوليا.

باذنجان.

كوسة.

قرع أصفر.

2 كوب دقيق أسمر.

ماء.

زيت.

لومي.

بهارات.

حبهان.

كركم.

ملح.

كزبرة.

فلفل اسود.

كمون.

قرفة.

قرنفل.

سمن.

صلصة.





طريقة عمل المرقوق القصيمي :





- عمل العجين اولا عن طريق خلط الدقيق مع الماء ورشة ملح.

- عجن المقادير حتى تصبح عجين متماسكة.

- تقسيم العجين إلى كرات متساوية الحجم.

- دهن العجين بالزيت ثم تغطيتها واتركيها لمدة ساعة ترتاح.

- احضري إناء متوسط الحجم به القليل من الزيت مع ملعقة سمن.

- اضيفي اللحم الطازج مع البصل المفروم وقومي بالتقليب جيدا.

- ضعي جميع التوابل مع الصلصة.

- استمري في التقليب حتى تنضج اللحم.

- اضيفي مكعبات الخضار.

- اتركي الخليط حتى الغليان.

- افردي العجين بطريقة رقيقة ثم ضعيها في الإناء مع الخضار.

- قومي بالتقليب لمزج المكونات.

- اتركي الخلبط على نار هادئة حتى تمام التسوية.