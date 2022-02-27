شوبير عن إقالة كارتيرون من الزمالك: "في انتظار مباراة الوداد"

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق، حقيقة قرب رحيل باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عقب الهزيمة أمس بثلاثية مقابل هدف في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “اون سبورت اف ام”، أن مجلس إدارة الزمالك لن يقيل كارتيرون حاليا حيث أن المجلس سينتظر لمباراة العودة أمام الوداد المغربي لحسم القرار النهائي.

وأضاف أن الزمالك أصبح وضعه صعبا في البطولة حيث أنه مطالب بالفوز في الـ ٣ مباريات المقبلة في دوري أبطال إفريقيا لحسم تأهله لدور الـ ١٦.

وتابع أنه في حال قرر كارتيرون الرحيل عن الفريق سيوافق المجلس علي الفور بشرط التنازل عن الشرط الجزائي.

وأكمل أن الزمالك قدم أداء سيئا أمس أمام الوداد المغربي والهزيمة بثلاثية كانت أمر سيئا.