5 أطعمة لصحة عظامك تحميك من الكسور

يمكن أن تؤثر الشيخوخة على قوة العظام، وقد يؤدي النظام الغذائي غير الصحي والوراثة إلى تفاقم الحالة، وتسبب هشاشة العظام، ويعد تضمين الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين د، أحد أفضل الطرق وأكثرها فعالية لتعزيز صحة العظام.

وفيما يلي أفضل الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تقوية عظامك:

1. الزبادي



الزبادي مصدر جيد للبروبيوتيك والكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات د ، أ ، وحمض الفوليك. لقد وجد العلماء أن تناول الزبادي بشكل يومي يمكن أن يساعد في منع الكسور. إذا كنت تعاني من ضعف العظام ، فمن الأفضل تناول الزبادي المدعم بالكالسيوم.

تناولي الزبادي يوميًا لـ3 مرات، ويمكنك إضافته إلى العصائر أو وعاء الإفطار ، أو عمل تتبيلات السلطة ، أو إضافته إلى سلطة الفواكه.

2. الخضر الورقية الداكنة



الخضر الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والجرجير والخس والسلق، هي مصادر كبيرة للكالسيوم ومضادات الأكسدة والفيتامينات C و K ( 3 ). يمكن أن يساعدك استهلاك ما لا يقل عن ثلاثة أنواع مختلفة من الخضر الورقية الداكنة كل يوم في الحصول على عظام أقوى وتقوية مناعتك.

استهلك 3 أكواب من ثلاثة أنواع مختلفة من الخضروات الورقية الداكنة يوميًا.

4. الجبن



الجبن مصنوع من الحليب وبالتالي فهو مصدر كبير للكالسيوم. كما أنه مصدر كبير لفيتامين أ وفيتامين ب 12 والزنك والفوسفور من خلال تناول الجبن بانتظام ، لن تضيف فقط النكهة والمذاق إلى طعامك ولكن أيضًا ستحمي عظامك من أن تصبح هشة.

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز ، يمكنك تناول جبن الشيدر الذي يحتوي على القليل من اللاكتوز أو لا يحتوي على اللاكتوز على الإطلاق.

5. السمك



تعتبر الأسماك مثل السردين والتونة وسمك السلمون مصادر غذائية كاملة لفيتامين د. يساعد فيتامين د على تعزيز صحة العظام. وبدون فيتامين د ، لن تتمكن عظامك من امتصاص الكالسيوم.