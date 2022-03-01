مجلس جامعة مطروح يتابع انتظام الدراسة والنشر العلمي الدولي للكليات

تابع رئيس جامعة مطروح، الدكتور مصطفى النجار، انتظام الدراسة بكليات الجامعة، مؤكدًا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من توفير الكواشف الحرارية وارتداء الكمامات الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وتطهير المدرجات للحفاظ على سلامة الجميع، لافتًا إلى أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، والاستمرار في تلقي الجرعة الثالثة للفئات المستهدفة بذلك.

جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة الـ48 لمجلس جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم /الاثنين/، بحضور الدكتور محمود عباس القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وذلك بمقر الحرم الجامعي الجديد.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح في الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتي Web of Sciene ،Scopus في شهر فبراير الجاري، معربًا عن شكره لأعضاء هيئة التدريس الناشرين، وسعيهم الدائم إلى زيادة عدد الأبحاث، والمساهمة في وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولي.

من ناحية أخرى، استعرض مجلس جامعة مطروح مساهمة كليات الجامعة في محو الأمية، مثمّنًا دور كليات الجامعة في محو الأمية، ومؤكدًا ضرورة زيادة الأعداد بصورة مستمرة.

وأكد النجار حرص الجامعة على تنظيم رحلات للمشروعات القومية الكبرى في صعيد مصر، والتعرف على الإنجازات غير المسبوقة في هذا الشأن، كما تطرق المجلس لضرورة المشاركة بأبحاث علمية تتعلق بالتغيرات المناخية في القمة العالمية للمناخ نوفمبر القادم والذي سيعقد بمدينة شرم الشيخ.

