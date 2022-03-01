الإمارات.. إكسبو دبي يحقق 16 مليون زيارة بنهاية فبراير

كشفت صحيفة البيان الإماراتية عن وصول عدد الزيارات لمعرض إكسبو 2020 دبي إلى 16 مليون زيارة بنهاية شهر فبراير الماضي وتحديدا (15.995.423).

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية سجل الحدث الدولي رقما قياسيا جديدا للأسبوع الثالث على التوالي على صعيد عدد الزيارات الأسبوعية التي بلغت مليون و276 ألفا و146 زيارة خلال الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد الزيارات إلى 4.4 ملايين زيارة خلال شهر فبراير.

وشهد الحدث الدولي زيارة أكثر من 30 ألف من رؤساء الدول والمسؤولين والقيادات الحكوميين منذ انطلاقته في الأول من أكتوبر الماضي وأكثر من 28 ألف فعالية، بواقع 180 فعالية يوميا.