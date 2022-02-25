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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تحتفل بالعيد الوطني لـ الكويت فى إكسبو دبي

صدى البلد

تحتفل الكويت الجمعة والسبت بأعيادها الوطنية، في وقت تشارك فيه بـ"إكسبو دبي 2020"، الذي يشهد احتفالات بتلك المناسبة.

احتفالات تعزز العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والكويت، وتبرز أهمية التضامن الخليجي والعربي في مختلف المناسبات.
وتحتفل الكويت الجمعة بالعيد الوطني الـ61  بمناسبة ذكرى استقلالها من الاستعمار البريطاني عام 1961، وتحتفل السبت بيوم التحرير الـ31 الذي يصادف ذكرى تحريرها من الغزو العراقي 26 فبراير 1991.

وتشارك دولة الإمارات شقيقتها دولة الكويت احتفالاتها بأعيادها الوطنية، في تجسيد لطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الراسخة على مختلف الصعد وفي كافة المجالات.

وتشهد الإمارات مجموعة من الفعاليات والعروض المميزة احتفاء باليوم الوطني الكويتي التي تتضمن إضاءة عدد من أبرز معالم الدولة العمرانية بألوان علم دولة الكويت ووضع الشعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في كافة إمارات الدولة، وتنظيم احتفالات ثقافية وتراثية.

وسيتزيّن "برج خليفة" بإضاءة مميزة بالعلم الكويتي إلى جانب كل من "برج العرب" و"برواز دبي" والتي تجسد الأحمر والأبيض والأسود والأخضر .. فيما ستتراقص نافورة النخلة في "ذي بوينت" على نخلة جميرا على أنغام النشيد الوطني الكويتي.

ومن المقرر إقامة احتفالات بتلك المناسبة في "إكسبو 2020 دبي"، الذي يعد أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، وأكبر حدث ثقافي في العالم، و حرصت الإمارات على توظيفه لدعم علاقاتها الأخوية مع أشقائها في دول الخليج، وعلى رأسهم الكويت.
وقال وزير الإعلام والثقافة الكويتي الدكتور حمد روح الدين إن جناح دولة الكويت بمعرض (إكسبو دبي 2020) سيحتفل اليوم الجمعة بالعيد الوطني لدولة الكويت وذكرى التحرير.

وأعرب في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون الكويت خلال زيارته ووزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد لجناح الكويت ، أمس الخميس، عن الشكر والتقدير للقيادة بدولة الإمارات العربية المتحدة لحرصها على مشاركة دولة الكويت في احتفالاتها الوطنية.

وبين أنه اطلع خلال الزيارة على شرح مفصل بشأن تاريخ دولة الكويت وواقعها ورؤية الدولة المستقبلية معربا عن خالص الشكر للقائمين على الجناح الكويتي على استعداداتهم الكبيرة التي يقومون بها منذ بداية معرض (إكسبو دبي 2020).

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