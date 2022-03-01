محافظ بني سويف يستقبل وزيرة الثقافة لحضور حفل تخرج مشروع ابدأ حلمك

استقبل محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم"بمكتبه منذ قليل"الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، لحضور فعاليات تخرج دفعة جديدة من مشروع "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل واكتشاف الموهوبين من الشباب.

وذلك بقصر ثقافة بني سويف،وفي حضور اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وبعض أعضاء مجلس النواب وقيادات الوزارة والهيئة العامة لقصور الثقافة.

رحب محافظ بني سويف بوزيرة الثقافة،مؤكدًا على أهمية دور أجهزة وهيئات الوزارة في تقديم الخدمات الثقافية والفنية ورفع الوعي القومي للمواطنين من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تستهدف تشكيل وبناء العقول ،باعتبارها إحدى أدوات القوى الناعمة التي تشكل وجدان الإنسان المصري وتساهم في بناء شخصيته.

من جهتها أعربت الوزيرة عن سعادتها بزيارة بني سويف،وتقديرها للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"لما يبذله من مجهودات ملموسة ودعمه الجاد لتذليل العقبات أمام المشروعات المنفذة في القطاع،مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لتنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع الفكرية والفنية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء الإنسان وإعادة تشكيل الوعي وتطوير المجتمع، والعمل على ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

وعلى هامش اللقاء تمت مناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة الوزارة، فيما يتعلق بتطوير ورفع ورفع كفاءة قصور الثقافة، والتي تمثل حجر الزاوية في نشر الثقافة وممارسة الفنون بكافة ربوع مصر، بالإضافة إلى مناقشة تعزبز التعاون بين الوزارة والمحافظة في الارتقاء بالوعي والفكر وبناء الهوية وتنمية القيم الوطنية.

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