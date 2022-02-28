محافظ بني سويف: خطة عمل لتنفيذ مقترح الممارسات الذكية لمواجهة التغيرات المناخية

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماع لجنة التغيرات المناخية التي تم تشكيلها بقرار المحافظ رقم 36 لسنة 2022، لتختص بوضع خطة لاستعدادات المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية المحتملة وإعداد المقترحات والاستراتيجيات الخاصة للحد من خطورة تلك التغيرات المحتملة.

حضر الاجتماع بلال حبش نائب المحافظ "مشرف اللجنة "، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، الدكتور حسام الملاحي رئيس جامعة النهضة، والدكتور محمد شكر ندا رئيس الجامعة التكنولوجية، ورؤساء الوحدات المحلية السبع، ووكلاء وزارات ومديري عموم: الصحة والتربية والتعليم وهيئة الاستعلامات والبيئة والزراعة والري والأملاك والتضامن الاجتماعي وغيرهم ، ومقرر اللجنة وليد صالح.

وأكد محافظ بني سويف، أن تشكيل اللجنة جاء لأسباب عديدة، منها تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بمواصلة العمل وفق رؤية وخطوات عملية لدعم استراتيجية الدولة المصرية 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، لاسيما وأن رؤية مصر تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.

وأشار محافظ بني سويف إلى استعداد الدولة المصرية "في الوقت الحالي" لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية كوب 27، المقرر انعقاده في نوفمبر المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ، وذلك بعد إعلان الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ، اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات ذلك المؤتمر، والذي يعكس أيضا الدور المحوري الذي باتت مصر تلعبه في مختلف القضايا الأممية ، بجانب استعادة دورها الإقليمي المميز والذي تنامى في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع المحافظ، قائلا إن من أهم الأسباب التي دعت لتشكيل اللجنة هي العمل على حشد كافة الجهود والعمل كفريق واحد لمواجهة الأزمات والمشكلات الطارئة التي تتعرض لها المحافظة والتي يكون عنصر التغير المناخي سبباً رئيسياً فيها، لاسيما وأن المحافظة على مدار عامين تعرضت لتدفقات مياه السيول القادمة بمخر سيل سنور ، والتي تأتي من سلاسل جبال البحر الأحمر والتي تزداد بكميات مطردة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن السعي بأن تكون بني سويف نموذجا مميزا في مجال دعم رؤية مصر 2030 في مواجهة التغيرات المناخية، وتقديم أفعال وأفكار وأطروحات نوعية ومحفزة في هذا المحور الهام للرؤية التنموية للدولة.

وناقش المحافظ المقترح الذي تقدمت به اللجنة وقام باستعراض تفاصيله بلال حبش نائب المحافظ والمشرف على اللجنة، الذي يتضمن ممارسات ذكية لمواجهة التغيرات المناخية، حيث يتضمن المقترح عددا من الإجراءات والخطوات العملية التي تتطلب تعاون تنفيذي ومجتمعي (جامعات–قطاع خاص – جمعيات أهلية- مواطنين...)، والتي تدور أهدافها العامة حول: رفع الوعي لدى المواطنين بالمحافظة بقضية تغير المناخ، ورفع الوعي لدى المزارعين أصحاب الحيازات الكبيرة وصغار المزارعين، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والأنشطة منها: التوقيع على 6 بروتوكولات تعاون مع المؤسسات المعنية بقضية المناخ، التوقيع على ميثاق أو وثيقة المناخ المتضمنة إتباع أساليب وآليات من شأنها الحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بالمناخ، حشد وتعبئة موارد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة.

كما ناقش المحافظ سبل تنفيذ مقترح اللجنة خلال الاجتماع، الذي يهدف لوضع آليات أو تكوين وحدة متخصصة لاستشراف المستقبل، خاصة التنبؤ والإنذار المبكر حيال الأزمات المحتملة، مشيرا إلى أنه ناقش ذلك مع لجنة وزارة الري التي طالب بإرسالها للمحافظة لمناقشة الحلول وتحليل الوضع، وإعداد تقرير شامل عن أزمة السيول التي تعرضت لها قرية سنور مؤخرا بسبب تدفقات مياه السيول القادمة من سلاسل البحر الأحمر، موضحا أنه كان الاعتماد في التنبؤ بالأزمة عبر نقاط التواجد الميداني والتي توفر المعلومات بشكل متأخر.

ورحب رؤساء الجامعات بهذا المقترح وإمكانية التعاون الفني والأكاديمي في تنفيذه عبر التخصصات المتاحة والتكنولوجيا المتوافرة، وتم الاتفاق على تكوين مجموعة عمل تضم الأساتذة والأكاديميين ذات الصلة والمتخصصين من الجامعات ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي البيئة والمديرات المعنية، للبدء في تنفيذ هذا المقترح على أسس علمية وعملية.

وكلف المحافظ خلال الاجتماع رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية الممثلين باللجنة بالتنسيق مع المرشحين من الجامعات لتنفيذ مقترحات اللجنة الخاصة بالممارسات الذكية لمواجهة التغيرات المناخية ، وكذا تكوين وحدة لاستشراف المستقبل.