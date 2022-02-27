مأساة.. الإهمال الطبي يتسبب في بتر ساق شاب ببني سويف

حالة مأساوية يعيشها أهالي شاب فقيرمن إحدى قرى سمسطا التابعة لمحافظة بني سويف كان يسعى إلى إيجاد دخل نظرا لقصر نظره وضعف بصره محاولا ايجاد دخل شهري من مديرية التضامن الإجتماعي ببني سويف،ـ وهو في طريقه تعرض لحادث فقد على إثره ساقه بالكامل من بطنه حتي الأطراف.

الشاب يحيى ربيع شلقامي 25 عاما ضعيف البصر ومتزوج ويعول طفلين صغيرين، ولأنه لايوجد له دخل، سعي لدي التضامن الإجتماعي ليكون له دخل شهري ثابت وهو في طريقه لمدينة بني سويف وهو يستقل "توك توك" اصطدم التوك توك بشجرة مما أسفر عن إصابة يحيى بكسور مضاعفة في الفخذ والحوض.

حسب رواية شقيق المريض الأصغر "مؤمن " والذي قال إن شقيقه بعد الحادث توجهنا به إلى مستشفي سمسطا المركزي، والذي رفض استقبالنا وتم تحويلنا إلى مستشفي بني سويف التخصصي، والتي لم نجد فيها أي اهتمام، بل إهمال منقطع النظير، وتم حجز شقيقي في قسم الباطنة وإهماله إلى أن حدثت له غرغرينة، وتعفن في ساقه من أطرافها حتي ظهره من الخلف.

وأضاف شقيق يحيى الاكبرعبدالله ربيع ، "كلما استنجدنا بطبيب داخل المستشفى يطالبونا بالتأني، وكل اسبوع يأجلوا إجراء العملية، إلى أن فؤجنا بشقيقي يحيي يستغيث بنا علي الفيس بوك، ويناشد الأطباء بإغاثته واجراء العملية له، إلا أن لا حياة لمن تنادي، وتم إهمال شقيقي إلى أن حدث له عفن في جسده وأصبحت ريحته كالنيفه العفنة.

ولم يستطع هو ولا المرضى المحجوزون معه بالغرفة تحمل رائحة ساقه، وما كان منا إلا أن خرجنا به من المستشفي الحكومي إلى مستشفى خاص بمدينة بني سويف.

وجاء تقرير المستشفي الخاص بأن شقيقي به جرح متهتك ومهمل أدى إلى غرغرينا غازية بالفخذ اليمني، كما تبين وجود إنيما حادة وتسمم دموي وقصور بوظائف الكبد والكلي وبعد محاولة اجراء عملية تبين وجود تعفن كامل بعضلات الفخذ الايمنوغرغرينا غازية حتي مؤخرته مما استدعي الي اجراء عملية بتر كلي للطرف الايمن ووضعه تحت الملاحظة بالعناية المركزة.

فيما قالت والدة المريض حسبي الله ونعم الوكيل فيمن كان السبب في إهمال حالة ابني، مشيرة إلى أنها لم تستطع القدرة على رؤية ابنها حتي الآن، والمرة الوحيدة التي راته فيها بعد بتر ساقه أغمي عليها وانهارت في البكاء.



فيما قال بلا ل سيد ابن عم يحيى أن يحي متزوج ويعول طفلين ويعاني من ضعف البصر وكان يسعي لإيجاد دخل شهري، مشيرا إلى أن الأطباء في المستشفي التخصصيأهملوا يحي، فبعد أن دخل الاستقبال وتم تخييط الجرح بطريقة بدائية وعشوايئة لم ينظر اليه أحد، إلا بعد مرور 4 أيام،

مما تسبب له في غرغرينا، ونحن بدورنا قمنا بعمل شكوى في الرقابة الإدارية ونقابة الأطباء والمحامي العام والنائب العام.

وأضاف أن يحي دخل في حالة نفسية سيئة بعد أن فاق من البينج ونستعين يوميا برجل دين وطبيب نفسي لتهدئته من حالته.



0ecb4ac2-c64f-4d74-8e37-c1a671886a9f

41b2ed50-2320-453a-b589-89869fa6c8cb

ef5338c3-2f85-4033-8754-3b5dc9f13eb7

ed684f8d-47fd-4002-ac75-b80d09fb1bf3