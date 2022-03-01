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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

متحف الغردقة يعرض تمثالاً للمهندس المصري أمنحتب بن حابو

أمنحتب بن حابو
أمنحتب بن حابو

 يعرض المتحف تمثالاً للمهندس المصري أمنحتب بن حابو أشهر مهندسي العمارة في مصر القديمة في الفترة (1430- 1350 ق.م)، وذلك في عرض مؤقت لمدة شهرين ابتداءً من اليوم  الموافق ١ مارس ٢٠٢٢بمناسبة  مرور عامين على افتتاح رئيس الوزراء للمتحف.

وأوضح مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الآعلى للآثار، أن التمثال تم نقله من المتحف المصري بالتحرير ليلقي الضوء على شخصية بارزة في تاريخ الحضارة المصرية، وتعريف الجمهور على أحد الشخصيات العظيمة في الحضارة المصرية والتى عملت على تنفيذ أعمالها بكل أتقان وابداع،  وليكون رسالة المتحف على تقديرها للعلماء والمبدعين الذين خلفوا كل هذا الجمال الحضاري على أرض الوطن.

ويعتبر المهندس أمنحتب بن حابو،  اشهر مهندس معماري مصري، ولد في نهاية عصر الملك تحتمس الثالث بمدينة أتريبس شمال القاهرة. 


وكان المهندس المعماري الخاص بالملك بأمنحتب الثالث حيث قام ببناء والأشراف على الكثير من منشآته من اهمها المعبد الجنائزي الذي بناه في غرب طيبة الذي يوجد أمامه تمثالى ممنون.

 متحف الغردقة 


افتتح يوم 29 فبراير 2020م، و يعد أول  متحفا للآثار في محافظة البحر الأحمر يتم انشاءه بالشراكة مع القطاع الخاص. وهو يقع بالقرب من الممشى السياحي ومطار الغردقة الدولي، تم بناءه على مساحة 10 ألف متر مربع خصصت من تلك المساحة حوالي 3000 م2 لمبنى المتحف.

‏تبلغ عدد معروضات المتحف حوالي ١٢٠٠ قطعة، تسلط الضوء على جوانب الجمال والرفاهية في حياة المصري القديم في مختلف العصور، بدأ من عصور ما قبل الأسرات وحتى الأسرة العلوية مرورًا بفترات التاريخ المصري القديم والعصرين اليوناني والروماني والعصور القبطية و الإسلامية.

ومن أبرز القطع الأثرية المعروضة بالمتحف تمثال "ميريت أمون" ابنة الملك رمسيس الثاني، وتمثال من الجرانيت الأسود للإله حورس عثر عليه بجوار تمثالي ممنون عام 2019م. ومومياوات من وادي المومياوات الذهبية.

ويضم المتحف  أيضا ١٠ قطع اثرية في عرض مؤقت من مقتنيات الملك توت عنخ أمون، والتي من المقرر نقلها إلى المقر النهائي بالمتحف المصري الكبير قرب افتتاحه.
 

 

وزارة السياحة والآثار متحف الغردقة أمنحتب بن حابو مصر القديمة تمثالا للمهندس المصري أمنحتب بن حابو

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