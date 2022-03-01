محافظ بني سويف ينيب رئيس المدينة لحضور فعاليات افتتاح مبادرة سفراء الأوقاف

أناب المحافظ الدكتورمحمد هاني غنيم رئيس مدينة بني سويف هاني الجويلي لحضور فعاليات افتتاح مبادرة سفراء الأوقاف،والتي يتم تنظيمها بالتعاون بين المجلس القومي للسكان ومشروع تعزيز برنامج مصرلتنظيم الأسرة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،والتي تستهدف تنفيذ برنامج تدريبي للأئمة والدعاة بالتعاون مع وزارة الأوقاف،لدعم القضية السكانية،والتوعية بمفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

شهد افتتاح المبادرة من الأمانة العامة للمجلس القومي للسكان:الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان،الدكتورة هالة عزام مديرعام الاتفاقيات الأجنبية،الدكتور وجدي عبد المنعم مدير عام إدارة البحوث، الدكتورة دعاءعسران مدير مركز التدريب والتنمية البشرية،ومن الوكالة الأمريكية: مصطفى ممدوح مدير وحدة التواصل الاجتماعي وتغيير السلوك، سلمي الطناني نائب مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، شيماء كرم رئيس وحدة حماية الطفولة ومدير شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة.

حيث يتضمن البرنامج التدريبي التركيز على موضوعات متنوعة تشمل التوعية بالمخاطر الصحية للحمل المبكر ومجابهة الشائعات وتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بصحة الأم والطفل،وتناول تعريفات ومفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكال العنف الأسري والممارسات الضارة وعواقب العنف والتمييز السلبي ضد المرأة ، بجانب موضوعات أخرى منها :دور الآباء في تربية الأبناء والتغذية السليمة والنظافة العامة.