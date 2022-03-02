محافظ أسوان يستمع لمطالب 30 مواطنا في اللقاء الجماهيرى الأسبوعى

أعرب المواطنون عن سعادتهم للاستجابة الإنسانية لمطالبهم بإعلاء روح القانون، مع حسن المعاملة والاستقبال، أثناء اللقاء الجماهيرى الأسبوعى الذى استمع فيه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان لأوجاع وآلام ومطالب 30 مواطنا ومواطنة بقاعة "عروس النيل".

هذا وكان لقاء المواطنين الذى حضره مسئولو الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية، شهد عرض العديد من المطالب على محافظ أسوان والتى كان معظمها من الحالات المتضررة من السيول.

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ووجه اللواء أشرف عطية بتوفير إقامة بديلة لعدد من الحالات بالوحدات السكنية المجهزة بحى السلام، لحين ترميم وإعادة إنشاء المساكن بعد تعرضها لانهيارات جزئية أو كلية بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، بجانب صرف مساعدات مالية للقيام بالترميمات فى حالة إنهاء الجمعية أعمالها، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية عاجلة وكراتين غذائية لدعم عدد من الحالات الأسرية الصعبة على مواجهة الظروف المعيشية ومتطلبات الحياة اليومية.

كما وجه المحافظ بإدراج عدد من حالات الفتيات للأسر الأكثر احتياجاً وغير القادرة ضمن مبادرة "الناس لبعضهم"، من خلال تجهيز العرائس بتسليمهن أجهزة كهربائية معمرة، وهو الذى توازى مع إدراج حالات أخرى للعلاج على نفقة الدولة.

وأمر محافظ أسوان بالاستجابة لعدد من الطلبات الجماهيرية المتعلقة بتوفير فرص عمل فى القطاع الخاص بواسطة مديرية القوى العاملة، بجانب تخصيص محلات فى السويقات الجديدة، أو داخل القرى كمصدر رزق ثابت للأسر، علاوة على إنهاء الإجراءات لبعض حالات التصالح والتقنين وتغيير النشاط.

وكان اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كلف نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، بعقد اجتماع تنسيقى بحضور ممثلى مجلس الوزراء، وفريق عمل وحدة “حياة كريمة” بالمحافظة، بجانب مسئولى المنطقة العاشرة للطرق والكبارى والرى والهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى الأبنية التعليمية والزراعة والصحة والكهرباء والشركات التابعة لها وجهاز التعمير، فضلاً عن رؤساء المراكز والمدن لمتابعة المشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية، والوقوف على أى معوقات للتعامل الفورى معها ووضع الحلول العاجلة والجذرية لها لسرعة تنفيذ المشروعات ونهوها وفقاً للبرامج الزمنية المقررة لها.

جانب من لقاء محافظ أسوان مع المواطنين

جانب من لقاء محافظ أسوان مع المواطنين