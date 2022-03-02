كيف استفادت أسوان من المشروع القومي للطرق والكباري؟.. والأهالي يشكرون الرئيس السيسي

محافظة أسوان، عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية بالقارة السمراء والتي تشهد ملحمة كبيرة وعظيمة في كافة قطاعات العمل العام، ومن بينها قطاع الطرق والكبارى والذى يجسد ملحمة وطنية من التنمية والرخاء ضمن منظومة متكاملة من المشروعات الكبرى في الجمهورية الجديدة التى يقودها ربان سفينة مصرنا الحبيبة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على مشروعات شرايين التنمية من المحاور والطرق والكبارى ، والتي كان من أبرزها إفتتاح الرئيس السيسى لمحور وكوبرى كلابشة الحر الجديد على صفحة نهر النيل الخالد فى 25 ديسمبر 2021 ضمن سلسلة من الإفتتاحات للعديد من المشروعات التنموية .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه جارى العمل في محورى دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبرى الخزان القديم ، فيما جارى تنفيذ مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى بطول 125 كم بين مدينتي أسوان والسباعية وبإعتمادات 800 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ بأنه لتسهيل الحركة السياحية والتجارية بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر تم البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق إدفو / مرسى علم فى المسافة من مدينة إدفو و حتى وادى عبادى بطول 12 كم وبتكلفة 40 مليون جنيه من أجمالى 60 كم جارى العمل فيهم بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه وذلك بعد الإنتهاء من المرحلة الأولى فيه من الكيلو 15 إلى الكيلو 30 بتكلفة 45 مليون جنيه ، كما جارى العمل حالياً بالتوازى في المرحلة الثالثة للطبقة السطحية من الكيلو 30 إلى الكيلو 60 بتكلفة 45 مليون جنيه.

وتابع اللواء أشرف عطية بأنه جارى تنفيذ مشروع الطريق الإقليمى الدائرى الشرقى العلاقى / كوبرى أسوان الملجم والذى سيساهم فى تحويل حركة النقل الثقيل المحمل بالخامات المحجرية خارج المدينة حيث جارى إنشاؤه بنظام البلاطات الخرسانية لتحمل الأوزان العالية ويصل طوله إلى 23 كم وبعرض 13 متر وبتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه.

بينما جار تنفيذ مشروع إعادة إنشاء طريق أسوان / وادى العلاقى بطول 170 كم جنوب شرق مدينة أسوان الجارى العمل فيه حالياً على 3 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و 43 مليون جنيه ، وبنظام الطبقة الخرسانية لتحمل حركة النقل الثقيل للسيارات والمعدات التي تقوم بتحميل الخامات المحجرية والتعدينية من المحاجر والمناطق الواقعة بالعلاقى وعلى الضفاف الشرقية لبحيرة ناصر.

ويتوازى مع البدء في تنفيذ مشروع إنشاء المرحلة الثانية للطريق البديل للسادات بطول 3.2 كم وبتكلفة 10 مليون جنيه قابلة للزيادة فيلة / الشلال / الحميات ، فضلاً عن إنهاء المرحلة الأولى بطول 2 كم وبتكلفة 3.1 مليون جنيه ، كما أنه جارى تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى علوي للسيارات والمشاه لإنهاء مشكلة الإختناق المرورى أمام مزلقان السيل الجديد بتكلفة 130 مليون جنيه وبطول 750 متر وبإرتفاع 6 متر وبنظام 2 كوبرى فى إتجاهين منفصلين عرض كل منهما 8 متر ، وهو الذى يتوازى مع مشروع إنشاء كوبرى أخر علوى للسيارات والمشاة أعلى مزلقان المضيق بمدينة كلابشة على طريق أسوان / القاهرة الزراعي بتكلفة 210 مليون جنيه وبنفس المواصفات الهندسية لكوبرى السيل.

فيما أشاد العديد من أهالى أسوان بما تشهده محافظة أسوان من مشروعات تنموية عملاقة في مجال الطرق والنقل حيث قال محمد هلاوى – من أبناء إدفو بأن مشروع كوبرى ومحور كلابشة ساهم بشكل مباشر في تحقيق الربط بين قرى غرب النيل بالطريق الصحراوى الغربى بالطريق الزراعى الشرقي، وأن الجميع تنتابه الفرحة بإفتتاح هذا الكوبرى، مقدماً شكره للرئيس السيسى وجميع قيادات الحكومة لسعيهم الدوؤب والمتواصل لتنمية الصعيد ، والقيام بتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية عديدة تمثل طفرة كبيرة في الجمهورية الجديدة.

وأكد عبد الله العزايزي من أبناء دراو، بأن ما تشهده الجمهورية الجديدة من مشروعات وطفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات تجعلنا نعيش في حياة جديدة شعارها كما أعلنها الرئيس السيسى توفير حياة كريمة للمواطنين، وهذا ما تشهده قرى أسوان بالكامل وغيرها من قرى محافظات مصر من تنفيذ مبادرة "التطوير الشامل للريف المصري".

أما عن قطاع الطرق والكبارى فهو في أسوان، أصبح له شكل تانى حيث نشهد يوماً بعد يوم مشروعات مهمة من بينها إفتتاح كوبرى كلابشة، والعمل في كبارى أسوان البديل ودراو ، بجانب أنه يتم لأول مرة إزداوج طريق أسوان / القاهرة الصحراوى الغربى ، وأيضاً مشروع إزدواج طريق أسوان / أبو سمبل البرى ليساهم كل ذلك في الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من خلال الحد من حوادث الطرق ، كما أن الكبارى الجديدة على النيل تعمل على الربط بين الشرق والغرب، وبالتالي يخفف علينا ساعات التنقل ، وبشكل آمن بعيداً عن العبارات والمراكب النيلية.

مشروعات الطرق والكبارى بأسوان

مشروعات الطرق والكبارى بأسوان

مشروعات الطرق والكبارى بأسوان

مشروعات الطرق والكبارى بأسوان

مشروعات الطرق والكبارى بأسوان

مشروعات الطرق والكبارى بأسوان

مشروعات الطرق والكبارى بأسوان