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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

المستشار الثقافي الكوري والوفد المرافق يزور كلية الألسن جامعة أسوان

رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكوري

استقبل الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان والدكتور حازم عبد اللاه الجمل عميد كلية الألسن ومسئول التعاون الدولي بالجامعة اليوم الثلاثاء وفد السفارة الكورية بقيادة المستشار الثقافي الكوري بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة.

وقام الدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة بجولة تفقدية بصحبة الوفد الكوري وعميد كلية الألسن بمقر الكلية للوقوف علي سير العملية التعليمية بقسم اللغة الكورية والاطمئنان على الطلاب مع توفير كافة الإمكانات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بقسم اللغة الكورية.

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وأكد الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان  أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والسفارة الكورية في مجالات عديدة منها توفير معلمين كوريين لتعليم الطلاب اللغة الكورية وذلك لثراء اللغة الكورية والثقافة والأدب لدى طلاب القسم وايضا التبادل الطلابي بين الجانبين، وتمثل كلية الألسن نافذة علي العالم بأقسامها المختلفة والعمل علي بناء جسر من التواصل بين مختلف جامعات العالم.

وأضاف الدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن أنه تأتي الزيارة في في إطار إقامة اليوم الثقافي الكوري قريبا، وذلك بحضور السفير الكوري بالقاهرة كما تفقد الوفد مكتبة الركن الكوري بالكلية التي تقدم خدماتها العلمية والبحثية لمتحدثي اللغة الكورية من أبناء محافظة أسوان بشكل خاص وأبناء محافظات جنوب الصعيد ، كما بحث الطرفان تفعيل برامج الدراسات العليا والبحوث لقسم اللغة الكورية تسيرا على الدارسين في مرحلة الماجستير والدكتوراه بصعيد مصر.

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا لمن هم أكبر من 12 عام بالبطاقة الشخصية خلال الفترة من 6 وحتى 15 من شهر مارس الحالى التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بفرق منتشرة ومدربة بجميع النجوع والتوابع والقرى والمدن .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتورة رحاب اللقانى رئيس البرنامج الموسع للتطعيمات بقطاع الطب الوقائى ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، بجانب الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى. 

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بدور وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة حيث أن هذه الحملة ستساهم في تنفيذ أكبر منظومة تطعيم لمجابهة إنتشار فيروس كورونا والحد من خطورته وتداعياته.

رئيس جامعة أسوان يستقبل المستشار الثقافي الكوري 
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