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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تسليم 12 منزلا بجزيرة عواض وتنفيذ مشروع الهوية البصرية

تسليم 12 منزل بجزيرة
تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بتسليم 12 منزلا بجزيرة عواض والتى تعرضت للسيول وتداعيتها في نوفمبر الماضى عقب الإنتهاء من تنفيذ أعمال الترميم والإحلال والتجديد الجزئى والكلى لها وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للتنمية المتكاملة حيث يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن 2022 هو عام المجتمع المدنى وتحت مظلة مبادرة ( الناس لبعضهم ) التى أطلقها المحافظ فى مارس 2020 .

وقد أكد اللواء أشرف عطية على أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة إستكمال تعويض كافة الأسر التى تضررت وتعرضت لخسائر فى منازلها وممتلكاتها .

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ولفت المحافظ إلى إستمرار جهود الملحمة الإنسانية التى يشارك فيها مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من أجل الإنتهاء من كافة أعمال إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة بالقرى والمناطق التى تعرضت لتداعيات السيول فى نوفمبر الماضى حيث تم نهو وتسليم 480 منزل حتى الآن من إجمالى 1135 منزل جارى العمل على إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد بأنه تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال التكاسى والترميم ورفع الكفاءة لمرسى جزير عواض من أجل تيسير وتسهيل حركة إنتقال الأهالى والمواطنين من وإلى الجزيرة ، بجانب إضفاء المظهر الجمالى والهوية البصرية المميزة للمحافظة السياحية .

وأشارت غادة أبو زيد إلى أن ذلك تواكب مع الجهود المبذولة بالتنسيق مع جمعية رسالة " نور على نور " لتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لـ 251 أسرة بجزر هيسا وتنقار وعواض ، بالإضافة إلى الباتنيون والخزان شرق من خلال توزيع البطاطين والمراتب وكراتين المواد الغذائية .

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن بدء فعاليات حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد مرض كورونا لمن هم أكبر من 12 عام بالبطاقة الشخصية خلال الفترة من 6 وحتى 15 من شهر مارس الحالى التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بفرق منتشرة ومدربة بجميع النجوع والتوابع والقرى والمدن .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان مع وفد وزارة الصحة برئاسة الدكتورة رحاب اللقانى رئيس البرنامج الموسع للتطعيمات بقطاع الطب الوقائى ، وبحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة ، بجانب الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى. 

تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان
تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان
تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان
تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان

 

تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان
تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان
تسليم 12 منزل بجزيرة عواض بأسوان
أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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