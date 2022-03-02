مندوبة الإمارات : النزاع في اوكرانيا بلغ مرحلة خطيرة ..فيديو

قالت مندوبة الامارات العربية المتحدة، لدي الأمم المتحدة، لانا نسيبة، إن النزاع في اوكرانيا بلغ مرحلة خطيرة، مؤكدة أن المجتمع الدولي قلق من تداعيات الأحداث السريعة.

وأضافت مندوبة الإمارات، خلال كلمتها التي ألقتها بالجمعية العامة للأمم المتحدة: “حصلنا على المعلومات بشأن الخسائر بصفوف المدنيين”، مشيرة إلى ان هناك قلق كبير للغاية من هذه التطورات.

وأشارت مندوبة الأمارات، إلى ضرورة العمل على بذل الجهود من أجل حل تلك الازمة بالطرق الدبلوماسية، مؤكدة ان الإمارات تعهدت بتقديم 5 ملايين دولار استجابة لنداء الأمم المتحدة لمساعدة أوكرانيا.

ونوهت مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة إلى ان العالم يجب أن يتذكر انقاض الحرب العالمية الثانية، مؤكدة أن صوت الامم المتحدة لم يعد مسموعا بما فيه الكفاية، ولكن لا بد من اتخاذ اجراءات مهمة لحل الازمة.