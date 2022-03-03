الجمعة.. حمو بيكا يروج لحفله الغنائي في بيروت

روج مطرب المهرجانات حمو بيكا لـ حفله الغنائي القادم في بيروت، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر حمو بيكا صورة للحفل، عبر خاصيه “الاستوري”، وعلق عليها كاتبًا: “انتظروني في اقوي حفلات يوم الجمعة بيروت، حمو بيكا ووديع الشيخ”.

جدير بالذكر أنه نشر مؤدى المهرجانات حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يتحدث فيه عن أغانى المهرجانات ويطلق من خلالها مسابقة لمتابعيه الذين يشاركون بها تحت عنوان “أحلى صوت مع بيكا”.

وقال حمو بيكا : “المهرجان صوت الشارع، مفيش فرح من غير مهرجان، المهرجان مش مدرسة، ملوش مهرجان، أهم حاجة أنك تعرف تأدي، وتعرف تسعد جمهورك، وتكون واقف على المسرح، بتعرف ترقص كل الناس”.

و تصاعدت وتيرة الخلاف بين مغني المهرجانات حمو بيكا ونقابة المهن الموسيقية خلال الأيام الماضية، لتشهد الأزمة بينهما مرحلة جديدة من النزاع.

ويرصد صدى البلد في التقرير التالي تطورات أزمة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية، خلال الأيام الأخيرة.

محضر ضد حمو بيكا

في 16 فبراير الجاري، تقدم الفنان حلمى عبد الباقى ببلاغ للنائب العام ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا، عن طريق المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية ياسر قنطوش، برقم 7737، وجاء في حيثيات البلاغ، أن الشاكى فنان مرموق وله تاريخ فنى كبير وهو حاليا يشغل منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

وواصل: مؤخرا ظهر المشكو في حقه المدعو محمد محمود مصطفى محمد وشهرته حمو بيكا في بعض البرامج التليفزيونية، وقام بمهاجمة نقابة المهن الموسيقية، وعلى حد زعمه ذكر أن أحد أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ورفض تحديد اسمه، اتهمه بالرشوة وقبول أوراق مزوره ومخالفة للقانون لمصالح شخصية تخص ذلك العضو كما زعم أنه يدفع مبلغ 15 ألف جنيه لأحد أعضاء مجلس الإدارة نظير إستخراج التصاريح لحفلاته، وكان لا يستلم سوى إيصال بمبلغ 2000 جنيه، واتهم لجنة استماع النقابة بقوله "مش ماشية بما يرضى الله".

هذه التصريحات من شأنها الإساءة لأعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية كافة ومن بينهم الشاكى الفنان حلمى محمد على عبد الباقى وشهرته حلمى عبد الباقى، ويعد ذلك تشهيرا به والنيل من سمعته وقذفه علانيا.