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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تيك توك كوميدي.. دينا الشربيني تبهر المتابعين برفقة أصدقائها.. فيديو

دينا الشربيني برفقه
دينا الشربيني برفقه اصدقاءها

نشرت الفنانة دينا الشربيني فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت دينا الشربيني في فيديو تيك توك كوميدي، برفقه اصدقاءها، وعلقت عليه كاتبة: “عندما يزورني اصحابي من المدرسة”.

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يذكر أنه أعربت الفنانة دينا الشربينى عن سعادتها بعرض مسرحيتها “أحفاد ريا وسكينة” بموسم الرياض مع الفنانة ياسمين رئيس. 

وقالت دينا الشربينى فى لقاء ببرنامج “انسايدر بالعربى” : “سعيدة جدا باستقبال الشعب السعودي لنا، وشعرت بـ طاقة إيجابية كبيرة على المسرح بسبب تفاعل الجمهور وكنت أتمنى العمل بالمسرح من فترة طويلة، ولكن لم أجد فرصة مناسبة، خصوصا أننا ابتعدنا عن المسرح لمدة كبيرة وموسم الرياض شجّع على عمل مسرحيات مرة أخرى”. 

وتفاجأت النجمة دينا الشربيني، بتجمهر أعداد ضخمة من الشعب السعودي حولها للترحيب بها وذلك  عقب عرض مسرحيتها"أحفاد ريا وسكينة" بموسم الرياض، التي تم عرضها للمرة الأولى  يوم 9 من شهر فبراير الحالي.

وأعربت دينا الشربينى عن سعادتها بتواجد عدد كبير من جمهورها خلال عرض المسرحية  فحرصت على توجيه التحية  لهم، ثم هبطت خصيصاً من على خشبة المسرح  للتصوير معهم تقديراً لحضورهم و لتوثيق لحظات الحب و النجاح. 

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