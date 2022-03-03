بعد مصادرة ألمانيا أملاكه..رحلة الملياردير الروسي عليشر عثمانوف من السجن إلى الثروة

صادرت السلطات الألمانية يختا فاخرا تصل قيمته إلى 600 مليون دولار يملكه الملياردير الروسي، عليشر عثمانوف، وتم اتخاذ هذه الخطوة بعد أن شملت العقوبات الأوروبية عثمانوف بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويرصد "صدى البلد" أبرز المعلومات عن الملياردير الروسي عليشر عثمانوف، صاحب اليخت "ديبلار" الذي يصل ارتفاعه 512 قدما، وهو رجل أعمال روسي من أصول أوزبكية.

ولد عليشر عثمانوف في 9 سبتمبر عام 1953 بمحافظة نامانجان الأوزبكية وتخرج عام 1976 من معهد موسكو الحكومي، ثم عمل باحثا في مركز المعلومات لأكاديمية العلوم بأوزبكستان.

لم يستمر الوضع، ففي عام 1980 أصدرت المحكمة العسكرية في تركستان حكما ضده بالسجن لمدة 8 سنوات بسبب جرائم اقتصادية، ولكن خرج من السجن قبل انتهاء المدة.

وفي عام 2000، أصدرت المحكمة العليا في جمهورية أوزبكستان حكمها بإعادة الاعتبار إلى عثمانوف ووصفته بأنه ضحية للاضطهاد السياسي.

بدأ عليشر نشاطه كرجل أعمال، في مطلع التسعينيات، إذ شغل منصب مدير لمؤسسة “إنتركروس” في الفترة من عام 1990 حتى عام 1994، ثم عمل في المؤسسات المصرفية.

في عام 1997 أنهى عمله بالأكاديمية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، ثم شغل عام 1998 منصب النائب الأول لشركة غازبروم إنفست القابضة.

استمرت نجاحاته وفي عام 2005 أصبح عثمانوف من ملاك شركة ميتالو إنفيست الروسية. وفي عام 2006 اشتري دار الطباعة والنشر كوميرسانت، ثم اشترى عام 2006 نسبة 75 % من أسهم قناة موز تي في الروسية.

تنامت ثروته بسرعة كبيرة ويعد أحد مالكي نادي أرسنال الكروي في لندن، ونال شهرة أيضا بحبه للفن الروسي خاصة بعد شرائه مجموعة روستروبوفيتش– فيشنيفسكايا للوحات الفنية النادرة لدى فنانة الأوبرا جالينا فيشنيفسكايا ثم باعها إلى الحكومة الروسية.

بعد ذلك أسس شركة ميتالو إنفست، وتقدر ثروته حاليا بحوالي 18.1 مليار دولار، ويعد من أغنى أغنياء روسيا إذ تجاوزت ثروته، ثروة رئيس شركة الفولاذ العملاقة إن إل إم كاي فلاديمير ليسين.