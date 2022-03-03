آيكيا السويدية الشهيرة تغلق فروعها في روسيا

أغلقت ماركة الأثاث السويدية الشهيرة ايكيا- IKEA جميع متاجرها في روسيا ، وستوقف مؤقتًا جميع متاجرها في روسيا وبيلاروسيا مع دخول الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” ذكر موقع الشركة على الإنترنت أن المتاجر في كييف أغلقت بالفعل يوم الخميس .

قال مالك العلامة التجارية انتر ايكيا، ومالك المتجر إنجكا جروب، في بيان مشترك يوم الخميس، ايكيا هي المسؤولة عن التوريد ، بينما تمتلك “انجكا جروب" معظم متاجر ايكيا في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك جميع متاجر ايكيا الـ 17 الموجودة في روسيا.

كانت قد احتلت روسيا المرتبة العاشرة بين أكبر أسواق ايكيا في العام حتى أغسطس الماضي. في ذلك الوقت ، بلغت مبيعات التجزئة 1.8 مليار دولار ، أو 4٪ من إجمالي مبيعات التجزئة.

وفي الوقت نفسه ، تعد بيلاروسيا سوقًا لمصادر منتجات الشركة ، ولا يوجد بها متاجر في البلاد، وانضم شركة صناعة الأثاث إلى عدد من الشركات العالمية التي توقفت بالفعل عن العمل في روسيا.

كذلك أوقفت العلامة التجارية H&M Group مؤقتًا عمل جميع علاماتها التجارية ، بينما توقف كبار تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل Farfetch و ASOS و Yoox Net-a-Porter Group عن تسليم البضائع إلى البلاد.

أعادت شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا فتح متاجرها في روسيا يوم الخميس بعد إعادة تسعير المنتجات بسبب ضعف العملة المحلية. وأغلقت متاجر الشركة في اليوم السابق وأوقف موقعها الرسمي على الإنترنت عمليات التسليم وحظر بعض خدماتها.