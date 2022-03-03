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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الانتربول يرفض طلب أوكرانيا تعليق عضوية روسيا من المنظمة الدولية

روسيا واوكرانيا
روسيا واوكرانيا

رفض الانتربول، اليوم الخميس، طلب أوكرانيا باستبعاد روسيا من المنظمة الدولية على الرغم من دعم بريطانيا وبولندا لتعليق عضوية موسكو.

وحسب صحيفة الجارديان، قال متحدث باسم الأمانة العامة للانتربول، إن “الجمعية العامة وحدها هي التي يمكنها التصويت على القضايا المتعلقة بالعضوية”.

وتضم الجمعية العامة، وهي الهيئة الإدارية العليا للانتربول، ممثلين من كل الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن بريطانيا ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في جهاز الشرطة الدولي "الانتربول".

وجاء ذلك وفقا لتصريح وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، بأن لندن ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في جهاز الشرطة الدولي "الإنتربول".

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