في طريقهم للقاهرة.. سفير مصر بالمجر يودع العائدين من أوكرانيا

قام سفير مصر في المجر محمد الشناوي والسكرتير ثاني خالد زاهر بعد عصر اليوم /الجمعة/ بتوديع عدد من المواطنين المصريين العائدين من أوكرانيا والذين غادروا بودابست متجهين إلى القاهرة على متن رحلة "مصر للطيران".

أعلنت ذلك سفارة مصر ببودابست عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت فى وقت سابق اليوم أن سفارة مصر في المجر، نجحت بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران، في ترتيب عودة 30 مواطنا مصريا، معظمهم من الطلبة الذين عبروا من أوكرانيا.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة للدولة المصرية من أجل رعاية مواطنينا بالخارج، وخاصة في ظل الأوضاع الجارية في أوكرانيا، فضلا عن المساعي المستمرة لسفاراتنا في دول الجوار الأوكراني لإعادة المواطنين المصريين.

