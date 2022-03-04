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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تشكيل الهوية فى إبداع أدباء الأقاليم.. تفاصيل الجلسة البحثية الرابعة لمؤتمر إقليم وسط الصعيد

مؤتمر إقليم وسط الصعيد
مؤتمر إقليم وسط الصعيد

جاءت الجلسة البحثية الرابعة  للمؤتمر الأدبي لإقليم وسط الصعيد الثقافي بعنوان "خصوصية المكان وتشكيل الهوية فى إبداع أدباء الأقاليم" أدارها عبد الحافظ بخيت، وقدم الأديب محمود رمضان الطهطاوى قدم رؤية جوهرية حول تحديد المكان فى الرواية فهو العناصر الفنية الأساسية بها فى بناء جماليته وحبكتها وديناميكية الأحداث، حيث يثير المكان خيال الروائى في نسج القصة وتطورها.

يأتي المؤتمر من تنظيم الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان فعاليات المؤتمر الأدبى لإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوى، في دورته الحادية والعشرون بمحافظة سوهاج بقرية مزاته الشيخ جبر بجرجا، بعنوان "الانفتاح الثقافى وأثره فى الهوية" ويترأسه الشاعر سعد عبد الرحمن، وأمين عام المؤتمر الدكتور مصطفى رجب. 

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كما قدم العديد من النماذج من كتابات روائية لمبدعين فى محيطنا الثقافى الذى يضم أسيوط، وسوهاج، المنيا، الوادى الجديد، وأكد على أنه لابد من تضافر الجهود حتى يضع المبدع فى مكانه الصحيح على الساحة الأبداعية.

كما وضعت دلالة المكان فى تشكيل الهوية عند أدباء الصعيد على مائدة المناقشة للباحث والقاص شعبان المنفلوطى الذى قام بسرد مفهوم الهوية الثقافية وهى مجموعة من الملامح والأشكال الثقافية المركبة والمتجانسة فى الأبداعات والتعبيرات لمجموعات بشرية معينة تتشكل منها الأوطان والأمم بحضارتهم وهويتهم، وهى تختلف من مكان لمكان وتؤثر فى الفرد.

كما قدم المنفلوطى شرح معنى المكان عنصر دال لدى الأدباء ، والمكان موطن الحنين والذكريات وألم الغيابة، وأن كل إنسان لديه الحنين والأرتباط الروحى، بالمكان، كما أكد على أن الهوية ركيزة أساسية من الخصوصية الوطنية والقومية لأى شعب فلابد من إحترام الخصوصيات الوطنية والثقافية للشعوب. 

إلى جانب مناقشة كتاب المتنبى "رسالة فى الطريق إلى ثقافتنا" للشيخ محمود شاكر، ناقشته ا.د. زينب فؤاد عبد الكريم استاذ الأدب العربى ونقده كلية الآداب جامعة أسيوط، حيث قدمت نبذة تعريفية عن الشيخ محمود شاكر وهو حاصل على جائزة الملك فيصل العالمية، سنة 1998، وهو إحدى روائع الشيخ الأدبية، والكتاب قسمان ونشرته مجلة المقتطف فى عدد يناير 1936.

 وقدمت مراجعتها النقدية للكتاب وهى كالأتى النقد النقد الذاتى يتضمن "نسب المتنبى، نفى التنبؤ، النوايا السياسية الخفية"، والعنصرى منه "الشعوبية، العنصرية ضد كافور"، اما النقدالطبقى "كبرياء المتنبى"، وفى الختام تم تكريم الدكتورة زينب فؤاد عبد الكريم عن بحثها، القاص شعبان المنفلوطى عن بحثه.

وعلى هامش الجلسة أقيمت أمسية شعرية، أدارها الشاعر أوفى الأنور وشارك فيها نخبة من كبار الشعراء والمبدعين منهم يسرى حسان، مسعود شومان، عبير مبارك، الدكتور محمد السيد، الدكتور عيسى حسان، تلاها فقرة لفرقة الإنشاد الدينى لقصر ثقافة سوهاج بقيادة المايسترو خالد حبشي التى قدمت مجموعة من الأغاني والإنشاد الدينى فى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

المنيا جامعه محافظة سوهاج ثقافة فعاليات الشاعر المؤتمر رواية بحث الكتاب الأدب مناقشة كتاب الإدارة المركزية الأحداث

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