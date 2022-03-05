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تعليم

تعليم الكبار بعين شمس: انطلاق ورشة عمل حول تطوير ممارسات المعلمين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، إنه سوف يتم انطلاق ورشة عمل بحوث الفعل مدخل لتطوير ممارسات المعلمين "أونلاين" باعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار #AEC2001 والمركز الإقليمي للتدريب والتنمية. .

 

وأشار الدكتور إسلام السعيد، خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، إلى محاور  الورشة هي كالاتي :
-مفهوم بحوث الفعل
-أهمية بحوث الفعل للمعلمين والباحثين التربويين
-أنواع بحوث الفعل
-أهم أدوات بحوث الفعل
-خطوات بحوث الفعل
-حالات عملية لبعض بحوث الفعل من المدارس المصرية
-مجموعات عمل وتوزيع إحدى المشكلات لبحثها باستخدام بحوث الفعل
 

وأوضح السعيد، أن المتدرب يحصل على شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية معتمدة بختم النسر من جامعة عين شمس، ومركز تعليم الكبار بالجامعة #AEC2001 والمركز الإقليمي للتدريب والتنمية.

وأكد أن الورشة تعقد أونلاين عبر برنامج ZOOM، يومي الخميس والجمعة 10، 11 مارس 2022 من السادسة إلى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
 

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