معلومات لا تعرفها عن التهاب المرارة .. 10 أشخاص مهددون بالإصابة بها ومخاطر التأخر فى العملية قد تصل للوفاة

التهاب المرارة يزيد بين كبار السن

التهاب المرارة يسبب الوفاة اذا تأخر العلاج

ينتشر التهاب المرارة بشكل واسع ومن أقدم الأمراض التى عرفها البشر وبالرغم من ذلك هناك الكثير من المعلومات التى لا نعرفها عنه منها أن التأخر فى إجراء عملية التهاب المرارة أو رفضها يعرض الانسان لمضاعفات خطيرة قد تصل للموت

كما أن الأبحاث الحديثة وجدت أن التهاب المرارة يصيب بعض الاشخاص أكثر من غيرهم.

ولمن لا يعرف ما هى المرارة فهى أحد الأعضاء الصغيرة فى جسم الإنسان وتكون على شكل كمثرى مطوي بعيدًا تحت الكبد في الجزء الأيمن العلوي من البطن وظيفة المرارة هي تخزين العصارة الصفراوية وهي سائل لهضم الدهون يصنعه الكبد وإطلاقها بعد تناول الطعام.

وفقا لما جاء في موقع “clevelandclinic” يحدث التهاب المرارة عادةً عندما تحاصر الصفراء في المرارة وتصاب بالبكتيريا ويتم احتجاز الصفراء عندما تمنع حصوات المرارة تدفق الصفراء من المرارة.

إذا كان لديك تاريخ عائلي من الإصابة بحصوات المرارة.

النساء فى عمر الـ 50 .

النساء اللاتي تبلغ من العمر 60 عام.

اتباع نظام غذائي غني بالدهون والكوليسترول.

من يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

المصابين بداء السكري.

من ينتمون لأصل أمريكي أو أصل إسكندنافي أو إسباني.

المرأة الحامل أو المرأة التى سبق لها الحمل أكثر من مرة.

امرأة تتناول العلاج ببدائل الإستروجين أو حبوب منع الحمل.

أشخاص فقدوا الوزن بسرعة.

وبالرغم من أن هناك طرق عديدة لعلاج التهاب المرارة ولكن فى بعض الحالات تكون جراحة المرارة أمرا ضروريا ووجد الأشخاص أن بعض الأشخاص من إجراء عملية جراحية للتخلص من التهاب المرارة ولكن مع الأسف الشديد هذا التأخر فى العلاج يتسبب فى زيادة حالة المريض سوءا.

المرارة المصابة بشدة: انسداد في المرارة يكون مؤلمًا وغير مريح للغاية وبدون علاج ، يمكن أن يؤدي إلى عدوى أكبر قد تصل لدرجة غرغرينا في المرارة.

التهاب الأقنية الصفراوية: حالة صعبة تصيب القنوات الصفراوية الرئيسية والكبد يمكن أن تكون شديدة الخطورة إذا لم يتم علاجها بسرعة كبيرة.

التهاب البنكرياس: يوجد صمام مشترك بين القناة الصفراوية والقناة البنكرياسية في الاثني عشر وإذا كانت حصوة المرارة تسد هذا الصمام ، فإنزيم البنكرياس القوي الذي يفرزه يتم دعمه مسبباً التهاب البنكرياس والذي يمكن أن يكون شديدًا ومهددًا للحياة.

يمكن أن تصل المضاعفات من العدوى المستمرة لـ التهاب المرارة لدرجة التسبب في الوفاة أو الموت

العيش بدون المرارة

تستطيع أن تعيش حياة طبيعية بدون مرارة، لأن الدور الرئيسي للمرارة هو تخزين العصارة الصفراوية ، والكبد يصنع العصارة الصفراوية باستمرار ، ولا تحتاج للمرارة من أجل الهضم الطبيعي، و لا يزال من الممكن أن تتدفق الصفراء مباشرة من الكبد عبر القناة الصفراوية المشتركة للأمعاء وتمارس حياتك بشكل طبيعي.