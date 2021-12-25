صدمة فى البطن أو حصوات المرارة.. أسباب خفية لآلام المعدة عند الأطفال

يتعرض الكثير من الأطفال للإصابة بآلام المعدة ويرجع ذلك لعدد من الأسباب أبرزها الصدمات بعد الحادث فى البطن وحصوات الكلي يكشف موقع هيلثي عن أبرز أسباب آلام المعدة عند الأطفال.

أسباب آلام المعدة عند الأطفال



يختلف سبب آلام المعدة من شخص لآخر. فيما يلي الأسباب الشائعة والأقل خطورة لآلام المعدة

مشاكل الأمعاء مثل متلازمة القولون العصبي أو الإمساك.

المشاكل المتعلقة بالطعام مثل الحساسية الغذائية ، أو الإفراط في الأكل ، أو التسمم الغذائي.

عدوى المعدة ، مثل التهاب المعدة والأمعاء ، أو التهابات أعضاء البطن الأخرى ، مثل الكلى أو المسالك البولية.

الارتجاع الحمضي أو التهاب المعدة الذي يسبب الألم في الجزء العلوي من البطن.

الصداع النصفي البطني يؤدي إلى آلام في منتصف البطن. المسببات التي تسبب الصداع النصفي مسؤولة أيضًا عن الصداع النصفي البطني .

يمكن أن يسبب ابتلاع الهواء الزائد التجشؤ وآلام المعدة وانتفاخ البطن عند الأطفال

الجفاف ، عدم تحمل اللاكتوز ، شد عضلي، والإجهاد، وآلام الحيض (في الإناث)، و لدغ الحشرات وبعض الأسباب الأخرى.

إذا استمر الألم وتفاقم ولم يهدأ بعد 24 ساعة ، فقد يشير ذلك إلى حالة طبية خطيرة. فيما يلي بعض الحالات الخطيرة التي قد تسبب آلامًا في المعدة عند الأطفال

حصوات المرارة ، وهي رواسب صلبة من السائل الهضمي في المرارة.

تقرحات أو تقرحات في المعدة تظهر على بطانة المعدة أو المريء.

أورام المعدة أو سرطان المعدة.

صدمة في البطن بسبب الحوادث أو إساءة معاملة الأطفال.

التسمم العرضي عن طريق ابتلاع أشياء ضارة مثل المواد الكيميائية أو الأجسام الصلبة.

انسداد الأمعاء أو التواء أو فتق (نتوء الأعضاء من خلال العضلات أو الأنسجة).

الانغلاف ، الذي يتسبب في انهيار أقسام الأمعاء على بعضها البعض ، مما يؤدي إلى حدوث انسداد وألم مغص.

التهاب الزائدة الدودية ، وهو التهاب يصيب الزائدة الدودية ، يسبب ألماً شديداً ومستمراً.

التهاب القولون التقرحي أو مرض التهاب الأمعاء ، وهو انتفاخ في الجهاز الهضمي.

مرض الأنيميا المنجلية ، والتهاب البنكرياس ، التواء المبيض أو الخصية، واضطرابات التمثيل الغذائي الوراثية ، و التهاب المسالك البولية هي بعض من أسباب أخرى خطيرة من آلام في المعدة.

عوامل مخاطر آلام المعدة عند الأطفال

قد يكون الأطفال الذين يعانون من الحالات الصحية التالية أكثر عرضة للإصابة بآلام في المعدة

يمكن أن يجعل جهاز المناعة الضعيف الطفل عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي.

قد يزيد تاريخ التهابات الأمعاء المتكررة أو مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى ، مثل الارتجاع ، من فرص تكرار آلام المعدة.

قد يؤدي تناول الطعام في كثير من الأحيان إلى زيادة خطر الإصابة بالتسمم الغذائي أو التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي.

قد تجعل اضطرابات الصحة العقلية ، مثل القلق أو الاكتئاب ، الطفل أكثر حساسية لألم البطن.

قد تجعل الأنشطة الرياضية الصارمة الطفل عرضة لصدمة في البطن بسبب الإصابة.

قد تؤدي التغييرات في أنماط الأكل والنوم لدى الطفل أيضًا إلى زيادة فرص حدوث آلام في المعدة.