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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كريم صبرى: تكميم المعدة عملية بسيطة تجرى خلال نصف ساعة بالمنظار

الدكتور كريم صبري
الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة

قال الدكتور كريم صبري استشارى جراحات السمنة والسكر، إن تكميم المعدة يقصد بها التخلص من جزء من المعدة، لافتا إلى أن الأوزان المفرطة تحتاج لمستوى عال من التخدير.

وأضاف "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين رنا عرفة وممدوح الشناوي ببرنامج "البيه والهانم" المذاع على فضائية "صدى البلد"، يتم استخدام التقنيات الحديثة في إجراء عمليات تكميم المعدة.

وأوضح كريم صبرى، أن السمنة تسبب كثيرا من المشاكل في الحركة وتدهن الكبد بجانب مشاكل في الكوليسترول والكثير من المشاكل الصحية المتعلقة بزيادة الوزن.

عملية بسيطة


وتابع كريم صبرى، أن تكميم المعدة عملية بسيطة تجرى خلال نصف ساعة من خلال المنظار، ومن الممكن العودة للنشاط الطبيعي بعد وقت قصير من إجراء العملية.

وأكد الدكتور كريم صبري استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، أن السن المناسبة لإجراء جراحات السمنة بشكل عام يبدأ بعد 11 عامًا، لافتًا إلى أن التكميم من العمليات السهلة التي لا تؤثر على الامتصاص.

كريم صبري استشارى جراحات السمنة جراحات السمنة الدكتور كريم صبري صدى البلد السمنة

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