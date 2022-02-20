الإفراط في تناول الكاجو يسبب حصوات المرارة والكلى.. تفاصيل

رغم فائد الكاجو لغناه بفيتامين K الذي يعزز تخثر الدم لدى النساء الحوامل، إلا أن الإفراط في تناول الكاجو يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية غير متوقعة، إليك أبرزها وفقا لموقع momjunction

1. الوزن الزائد



يمكن أن يؤدي الكاجو ، كونه غنيًا بالكربوهيدرات والدهون، إلى زيادة الوزن أثناء الحمل.

2. الحساسية



يحتوي الكاجو على بعض المركبات التي يمكن أن يسبب الحكة والطفح الجلدي على الجلد.

3. مشاكل حصوات المرارة وحصوات الكلى

يحتوي الكاجو على كبيرة من أملاح أكسالات بكمية كبيرة، والتي يتم امتصاصها في سوائل الجسم مما يسبب مشاكل في المرارة وحصى الكلى.

4. مشاكل القلب والأوعية الدموية



يحتوي الكاجو أيضًا على كمية من الدهون المشبعة، إذا تم تناول هذه المكسرات بكميات زائدة، يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول ، مما يؤدي إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية.

5. زيادة ضغط الدم



يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكاجو المملح إلى زيادة تناول الصوديوم الذي يؤدي إلى تفاقم ضغط الدم (20) ، مما يؤدي إلى الضغط على الشرايين والقلب والكليتين.

إذا كنت تعاني من حساسية من الكاجو فمن الأفضل الابتعاد عن تناوله.

ما هي أعراض حساسية الكاجو؟



فيما يلي بعض أعراض الحساسية الناتجة عن تناول الكاجو :



المغص

الغثيان أو القيء

وجع بطن

صعوبة في البلع

حكة في العين

إسهال

حكة في الحلق أو الفم أو الجلد

احتقان الأنف / سيلان الأنف

ضيق في التنفس

الحساسية المفرطة



الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء تناول الكاجو أثناء الحمل ويمكن تناول الكاجو العادي وليس المملح وإذا كنت تعاني من حساسية تجاه المكسرات، فتجنب الكاجو تمامًا. خلاف ذلك، قم بتضمينها في النظام الغذائي لفوائدها الصحية.