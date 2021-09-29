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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كل ما تريد معرفته حول حصوات المرارة

علاج حصوات المرارة
علاج حصوات المرارة

نشرت الدكتورة سهام سوقية، أخصائية التغذية منشور جديد من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت أن الكثير من الأشخاص يعانوا من التهاب المرارة، وتحدث نوبة المرارة نتيجة للعديد من الأسباب.

وتتسبب نوبة المرارة عادة ألمًا مفاجئًا يزداد سوءًا، وقد تشعر به في أعلى يمين أو وسط بطنك ، أو في ظهرك بين لوحي كتفك ، أو في كتفك الأيمن. 

وقد تتقيأ أو تصاب بالغثيان أيضًا، ويستمر الألم عادة من 20 دقيقة إلى ساعة.

 

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ويمكن أن تدخل العصارة الصفراوية إلى مجرى الدم وتتسبب في تحول لون بشرتك وبياض عينيك إلى اللون الأصفر، قد تصاب بالحمى أو القشعريرة ، وقد يتغير لون البول

ومن الأسباب الشائعة لحصوات المرارة :


يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكوليسترول أو البيليروبين في العصارة الصفراوية إلى تكوين بلورات، يتجمعون معًا ويصنعون الأحجار( الحصى ) .


ويمكن أن تكون صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة مثل كرة الجولف، كما إنها ليست مشكلة إلا إذا علقت في القنوات الصفراوية وتمنع الصفراء من المغادرة، هذا هو السبب الأكثر شيوعًا لهجمات المرارة.

ومن الحالات الاخرى التي تمنع المرارة من العمل بالطريقة التي ينبغي أن تسبب نوبة. وتشمل هذه التهاب المرارة (تورم واحمرار في المرارة) ، والأورام ، والخراجات ، والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب (تندب القنوات الصفراوية أو المرارة) ، ونمو الأنسجة غير الطبيعي ، أو مرض المرارة الحاد المزمن ، والذي يمنع المرارة من التحرك بالطريقة التي تحتاجها. 

ولدى النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 60 عامًا فرصة أعلى للإصابة بحصوات المرارة مقارنة بالرجال، قد يكون السبب وراء زيادة هرمون الاستروجين في جسمك من الحمل أو العلاج بالهرمونات البديلة أو حبوب منع الحمل، وبعد سن الستين ، يكون الرجال والنساء في خطر متساوي
 

كما يلعب الوزن والنظام الغذائي دورًا ايضا، إذا كنت تتناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية والكربوهيدرات المكررة واللحوم بشكل مفرط ولا تحصل على الكثير من الألياف ، فإنك تزيد من خطر الإصابة بنوبة في المرارة، من المحتمل أيضًا أن تصاب بها إذا كنت تعاني من السمنة.
 

لذلك يجب الاهتمام بتناول الالياف / الخضار و الفواكة / منتجات الحبوب الكاملة
و الاعتدال بإستهلاك اللحوم
وتجنب الدسم و الدهون الضارة
واعتماد اسلوب الطهي الصحي
 

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