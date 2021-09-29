في يومه العالمي.. 9 طرق طبيعية تحميك من أمراض القلب

يحتفي العالم اليوم في ال 29 من سبتمبر باليوم العالمي للقلب، وبالنسبة لمعظمنا ، تعتمد الوقاية من أمراض القلب إلى حد كبير على نمط حياتنا ، مما يعني أن هناك الكثير مما في وسعنا لتحسين احتمالات عيشنا لفترة طويلة وبصحة جيدة.

فيما يلي 9 خطوات رئيسية لتحسين صحة القلب بشكل طبيعي.

في الغالب تعتمد على الأطعمة الطبيعية الكاملة مثل الفواكه والخضروات والفاصوليا والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان الخالية من الدسم والمأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهون

كما تساعد التمارين اليوميه على اتباع أسلوب ثلاثي المحاور، تكييف القلب والأوعية الدموية ،وتمارين القوة ، والمرونة

كما يعمل اسلوب الحياة الصحي الذي يركز على التدريب العملي في العالم الواقعي مثل الطهي الصحي ، بالإضافة إلى المهارات اللازمة للتغلب على التوتر وتحقيق الصحة العقلية / العاطفية المثلى.

تحسين صحة القلب بشكل

• التحكم في الوزن

• تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

• تحسين تكوين الجسم (نسبة الدهون إلى العضلات)

• يخفض نسبة السكر في الدم ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي

• يخفض ضغط الدم ويقلل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم

• تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

• تقوية العظام

• الحد من التوتر

• تحسين النوم

• تحسين قدرتك على أداء الأنشطة اليومية ومنع السقوط

• زيادة فرصك في العيش لفترة أطول



المصدر pritikin

