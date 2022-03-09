fuelin تطبيق ذكي يساعد على مراقبة استهلاك سائقي مركبات النقل والملاكي للبنزين

ينافس مشروع "fuelin" في تحسين جودة مراقبة إستهلاك سائقي عربات الشركات بأنواعها في إستهلاك البنزين ضمن مسابقات برنامج " الفرصة " في " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON".



من جانبه قال كريم جمال مؤسس مشروع "fuelin" أن كثير من أصحاب الشركات النقل والملاكي يواجهون صعوبات جمة فيما يتعلق بمراقبة إستهلاك السائقين للبنزين والوقود خاصة مع تبديل " الورديات ".



تابع في تصريحات لبرنامج "الفرصة" في " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON": لايوجد وسائل دقيقة في الواقع تمنع أو تحد من هذا التلاعب أو معرفة التكلفة الحقيقية لمراقبة عمليات الاستهلاك ".



أكمل : "الشركات في هذا الوضع لاتجد حلاً للازمة سوى تغيير الورديات لكن تبقى المشكلة قائمة وتؤدي في النهاية إلى رفع تكلفة الوقود في ميزانيات الشركات وتأكلها بنسبة 50%

واصل : " تطبيق " fuelin" يتيح للمديرين وأصحاب الشركات معرفة خط سير السائقين ومعرفة حجم إستهلاكهم من البنزين ببساطة كم لتر ومن اي بنزينة.



أتم : بدأنا الان بشركات النقل وهدفنا بحلول عام 2024 أن يكون لديهمن 125 ألف سيارة في جميع محافظات مصر تخضع لخدمات التطبيق في مختلف الشركات ".