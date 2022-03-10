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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز سقارة يحتفل بتخريج 106 متدربين من العاملين بالمحافظات

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

 احتفل مركز سقارة اليوم بتخريج 106 متدربين حصلوا على 4 دورات هى تحليل البيانات باستخدام برنامج ( SPSS)، وتنمية مهارات القيادات في مجال التحول إلي اللامركزية ، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والحد من المخاطر ، والحوكمة من أجل التنمية المستدامة.

تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تدريب العاملين بالوزارة على مختلف مستوياتهم الوظيفية لزيادة مهاراتهم وتنمية قدراتهم في مجال استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة لإدخال التطوير والتحسين في مهاراتهم بهدف تطويرالخدمات المقدمة للمواطنين وزيادة كفاءتها.  

أكد اللواء محمود شعراوى أن مركز التنمية المحلية بسقارة يسير بخطى متقدمة ووتيرة سريعة فى تنفيذ الخطة التدريبية لعام المالى الحالى 2021/2022 حيث ينظم الأسبوع المقبل 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات القيادات في مجال منظومة المشاركة المجتمعية وجلسات التشاور مع المواطنين والمساءلة المجتمعية وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المخازن والترجمة الصحفية باللغة الانجليزية والقوانين المنظمة لخدمات المراكز التكنولوجية، ويستفيد من هذه الدورات 135 متدرباً .

وأوضح شعراوى أن التدريب أصبح خياراً استراتيجياً لأي جهة تتطلع الى إعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل والتطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل مشيراً الى أن مواكبة التدريب أثناء الخدمة له أهمية كبيرة نظرا لما يُهيئه التدريب للموظف من معارف ومهارات جديدة تتطلبها مهنته، أو من خلال تعرُفه على أفضل الحلول للمُشكلات التي يواجهُها أثناء ممارسته العمل مما يزيده تمكناً في أداء عمله ويساعده على تجنب الأخطاء، ليصل بذلك الى المستوى المنشود الذي تطمح إليه الدولة مما يساهم فى وصولها للرقي والتقدم وتنفيذ خططها المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة .

واشار الى أن الدورات التدريبية لهذا العام بمركز سقارة تتضمن تدريباً عملياً ويعتنى هذا النوع من التدريب بتطوير المهارات والقدرات الفنيّة المرتبطة بشكل وثيق بالجانب العملي أو التطبيقي للعمل ، وتدريب سلوكي  يتمثل في تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين ، لافتاً الى أن الدورات تهدف لإعداد الفرد إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الإحتِياجات المستقبلية وتحقيق النجاح .
 

خريجي الدورات التدريبية

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مركز سقارة محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

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