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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. صحة القليوبية تنظم قافلة طبية في قرية كفر الشموت ببنها

محافظة القليوبية
محافظة القليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تنظيم قافلة طبية، اليوم السبت، في قرية كفر الشموت التابعة لمركز بنها، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة.

وأشارت إلى أن القافلة تضم كل التخصصات الطبية من: الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كل الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات بنها العام.

من ناحية أخرى، أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمركز ومدينة شبين القناطر وحي غرب شبرا الخيمة، ومتابعة أعمال النظافة والإشغالات والإطمئنان على الحالة المرورية بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يقوم بها المحافظ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستهل المحافظ الجولة، بمتابعة الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع خدمات نوى بنسبة تنفيذ 95%، حيث يتكون المجمع من دور أرضي ودورين علويين، ويضم مركزا تكنولوجيا، ومكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والتموين، والبريد، والتضامن الاجتماعي.

كما تفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات الزراعية بقرية نوى يقام على مساحة 530م2، ويتكون من دورين أرضي وأول، وذلك وفقاً للتصميمات المتوافق عليها في هذا الشأن بما يلبي احتياجات ومتطلبات أهالي القرية، ويضم المجمع وحدة بيطرية وجمعية تعاونية زراعية، إلى جانب مركز تجميع ألبان، ومركز إرشاد.

ووجه المحافظ بسرعة إنهاء الأعمال بالمواعيد المحددة وتكثيف العمل لسرعة الإنجاز ورفع معدلات التنفيذ في مشروعات القطاعات المختلفة، المدرجة ضمن أعمال     مبادرة حياة كريمة.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد عدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارعه، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، وحرص المحافظة على النهوض بمستوى النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة.

واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تشمل التطوير أعمال رفع كفاءة من إنارة ووضع نيوجرسي، وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين، بالإضافة إلى أعمال الرصف وذلك بتكلفة 40 مليون جنيه.

ووجه المحافظ  بأن يتم تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني، مؤكدا ضرورة اختصار المدة الزمنية لتطوير الكوبري ليتم الانتهاء في أول أغسطس المقبل؛ تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة.

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