استعدادا لرمضان.. طريقة ترتيب المنزل بشكل سريع

استعداد لشهر لرمضان هناك أكثر من طريقة ترتيب المنزل؛ حيث انه في شهر رمضان تكون هناك العديد من المهام التي على ربة المنزل، أو حتى المرأة العاملة ان تقوم بها وترتيب المنزل، وتحضير الإفطار والسحور، وايضا بالتزامن مع موعد الدراسة فيمكن ان يزداد الضغط مع وجود أطفال ومذاكرة .

طريقة ترتيب المنزل



طرق ترتيب المنزل بشكل جميل

هناك خطوات مختلفة وطرق ترتيب المنزل بشكل جميل؛ حيث تهتم الأمهات دائماً بشكل المنزل وتبحث في كل وقت عن طرق مختلفة تعمل من خلالها على تنظيم المنزل بشكل بسيط ومميز عن غيره من المنازل الأخرى .



وتحتاج في كل وقت تبحث عن طرق ترتيب المنزل بشكل جميل، وحلول مبتكرة من أجل عملية التنظيم للتغلب على الأدوات الكثيرة الموجودة به، يوجد الكثير من الطرق التي من خلالها تستطيعي أن ترتبي منزلك ببساطة ومن بين هذه الطرق :



- تركيب تعليقات فى كل مكان بالمنزل حتى لا يحدث أي مشكلة وقت البحث عن الأدوات سواء في المطبخ أو في الحمام أو الغرف والأماكن المختلفة في المنزل.

- وضع في كل مكان بالمنزل جزء مخصص لشيء ما، مثلا أن تضعي دولاب لوضع وحفظ الأحذية بداخله حتى لا تجدي في كل مكان حذاء ما.

- الحرص على ترتيب غرفة النوم دائما والحرص على غسل الأطباق وغيرها من الأشياء الأخرى التي تتواجد في المطبخ لكي تشعري بالراحة .

طريقة ترتيب المنزل



ديكورات ترتيب المنزل

وهناك العديد من الأفكار لتجديد ديكورات ترتيب المنزل، وذلك لكي تقومي بعملية الترتيب لأثاث المنزل الخاص بك يجب أن تقومي في البداية بعمل الآتي:

- خلق التوازن في الغرف المختلفة التي تضع الأثاث فيها.

- يجب أن تتركي مسافة 75 سم بين القطع المختلفة لسهولة التحرك فيما بينها.

- ترتيب قطع الجلوس بشكل مبتكر لتسهيل عملية التواصل مع من يجلس.

- موازنة قطع الأثاث الكبيرة بأخرى صغيرة.





خطوات ترتيب المنزل

تريد كل ربة منزل أن تعرف خطوات ترتيب المنزل، وتنجز وتسرع في الأعمال اليومية والمنزلية التي تقوم بها ولذلك تبحث دائما عن طرق مختلفة تساعدها في أن تكون سريعة في تنظيف البيت، ومن أبرو هذه اطرق ما يلي :



- قومي بتنظيم محتويات كل غرفة من الغرف الموجودة في منزلك ووضع كل شيء في مكانه الصحيح، ثم قومي باستخدام قطعة قماش او فوطه من أجل أن تقومي بتنظيف الزجاج جيداً وإزالة الأتربة من أماكن وجودها.

- قومي بترتيب وتنظيم الأسرة في الغرف ووضع الملايات والمفروشات الجديدة التي تعطي إبهار لمن يراها.

- قومي بإحضار المكنسة الكهربائية والبدء بكنس جميع الغرف وإزالة الأتربة تماماً.

- ضع مسحوق للتعقيم في الحمام، وفور انتهائه يجب أن تقومي بغسل الحوض وتطهيره والحوض الخاص بالاستحمام أيضا ثم المرحاض مرة أخرى.

- قومي بإحضار الفرشاة التي تقوم بتنظيف الأرضيات وإزالة الأوساخ منها.

- قومي بإحضار الزيت الخاص بالأطفال ووضعه على قطنه وتلميع الصنابير الموجودة في الحمام جميعها فهي تعمل على إعطاء اللمعان الحمام والصنابير في كل وقت.

- في حالة دخول المطبخ يمكنك أن تجمعي الأطباق المتسخة و وضعها في غسالة الأطباق، ثم قومي بجلب قطعة من القماش وتلميع الأسطح بها للحصول على مطبخ نظيف.

- و كخطوة أخيرة يمكن وضع البيكربونات على الحوض من اجل التنظيف والتعقيم.