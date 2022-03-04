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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل السوبيا في المنزل استعدادا لرمضان

السوبيا
السوبيا

السوبيا واحدة من أشهر المشروبات الرمضانية الشعبية التي تباع في محلات العصائر على مدار الشهر ولكن بعض الأمهات لا تفضل شراءها من الخارج لذلك تبحث عن الوصفات المنزلية لإعدادها في المنزل.

ونستعرض في هذا التقرير وفقا لما يتم البحث عنه على مؤشر البحث جوجل، الأتي :

طريقة عمل السوبيا 

طريقة عمل السوبيا البودرة 

طريقة عمل السوبيا المززة

طريقة عمل السوبيا البودر

السوبيا بالأرز 

تحتوي السوبيا على عناصر غذائية عديدة، نظرا لوجود اللبن وجوز الهند داخل مكوناتها، كما انها تساعد على ترطيب الجسم أثناء الصيام، وتقضي على العطش.

مقادير السوبيا بالأرز

2 ملاعق كبيرة أرز جاف غير مطبوخ.
1 كوب ماء.
1/4 كوب سكر - أكثر أو أقل حسب رغبتك.
1/4 كوب حليب بودرة.
2 كوب حليب جوز الهند.

1/2 ملعقة صغيرة مسحوق فانيليا.

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طريقة عمل السوبيا بالأرز

1- يتم تحضير المشروب بنقع مسحوق الأرز طوال الليل.

2- ثم امزجه مع حليب جوز الهند والسكر وجميع المكونات الأخرى. 

3- يصفى جيدًا باستخدام قطعة قماش أو مرشح قهوة.

4-  يُبرّد ويُقدّم بارداً كوب مغطاة بمنشفة بيضاء.

مشروب السوبيا 

السوبيا بجوز الهند 

السوبيا المنعشة والقشدية هي المشروب المفضل لدى المصريين خلال احتفالات رمضان المبارك، ويتم تناول هذا المشروب الحلو اللذيذ المصنوع من حليب الأرز وجوز الهند دون اعتدال.

مقادير السوبيا بجوز الهند 

نصف كوب أرز خام قصير الحبة
2 كوب ماء
3 أكواب حليب بارد كامل الدسم
نصف كوب سكر ناعم
1 ملعقة صغيرة خلاصة الفانيليا
2 كوب حليب جوز الهند
ثلج مجروش

طريقة عمل السوبيا بجوز الهند 

1- اغسلي الأرز بالماء البارد ثم انقعيه في الماء البارد لمدة ساعتين.
2- أضف كوبين (500 مل) من الماء في قدر واغلي الأرز المصفى على نار خفيفة لمدة 30 دقيقة مع التحريك من حين لآخر حتى يتم امتصاص الماء تمامًا.
3- نترك الأرز يبرد تماما ثم نضيف الحليب البارد.
4- أضف حليب جوز الهند والفانيليا والسكر.
5- يُسكب المزيج في الخلاط ويخلط حتى تحصل على تناسق ناعم تمامًا.
6- صفي المزيج من خلال القماش القطني وقدميه طازجًا مع الثلج المسحوق.

طريقة تحضير السوبيا في البيت 

السوبيا البودرة

السوبيا هو مشروب جوز الهند والأرز المصري الحلو الكريمي ويعتبر المشروب الأكثر شعبية خلال شهر رمضان المبارك.

مقادير السوبيا البودرة 

نصف كوب لبن بودرة

1/2 كوب دقيق جوز الهند (جوز الهند المطحون)

 كوب سكر بودرة

1/2 كوب دريم ويب بودرة

ملعقة كبيرة فانيليا

1/3 كوب دقيق أرز (أرز مطحون)

2 ملاعق كبيرة نشا

لكل كوب حليب ، ملعقتان كبيرتان من مسحوق السوبيا

طريقة عمل السوبيا البودرة

1- أولاً تخلط جميع المكونات معًا وتخلط جيدًا

2-  ثانيًا احفظ مسحوق السوبيا في وعاء زجاجي.

3- تضاف ملعقتان كبيرتان من مسحوق السوبيا لكل كوب حليب ثم اخفقهم بالخلاط.

4- يمكنك إضافة قطرات من خلاصة جوز الهند عند الخلط في الخلاط حسب الرغبة.

5- أخيرًا يمكنك الاستمتاع بالطعم اللذيذ الآن.

طريقة عمل السوبيا في المنزل

السوبيا للشيف الشربيني 

قدم الشيف االشربيني طريقة عمل السوبيا في المنزل ببعض المكونات البسيطة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

مقادير السوبيا للشيف الشربيني 

دقيق.

لبن.

سكر أبيض.

كريمة لباني.

أرز مطحون.

مستكة.

جوز الهند.

مكسرات حسب الرغبة.

طريقة عمل السوبيا للشيف الشربيني

1- وضع المستكة في وعاء به لبن على النار.

2- اضيفي السكر مع الكريمة اللباني والأرز المطحون في الخلاط.

3- ثم اضيفي جوز الهند مع اللبن في الخلاط.

4- اضيفي خليط اللبن مع المستكة مع التقليب جيدا.

5- قدمي السوبيا باردة مع رشة مكسرات حسب الرغبة.

مصدر المعلومات

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