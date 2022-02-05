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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكونات من مطبخك.. طريقة عمل السحلب في البيت أفضل من الجاهز

طريقة عمل السحلب
طريقة عمل السحلب في المنزل

تقدم الشيف شيماء رفعت الطريقة الصحيحة لعمل السحلب فى المنزل بأقل تكلفة، وبمكونات من مطبخك. 

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طريقة عمل تشيكن موزاريلا بمذاق لا يقاوم

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أكلات لبنانية.. طريقة عمل حلي السميد بالكريمة

مقادير عمل السحلب فى المنزل


 
لكل كوب ماء معياري يعني ٢٥٠مل
ملعقة كبيرة سكر
ملعقة كبيرة حليب بودر
وملعقة كبيرة نشا

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طريقة عمل تشيكن موزاريلا بمذاق لا يقاوم

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أكلات لبنانية.. طريقة عمل حلي السميد بالكريمة

النكهات اختياري على السحلب

يمكن إضافة:
ماء زهر
وفانيلا 
مستكة بودر تطحن مع القليل من السكر حتي تصبح ناعمة
قشطة
او كريمة بودر من دريم ويب

 

طريقة عمل السحلب في البيت

 

سحلب بقوام متماسك نوعاً ماء
٤اكوب ماء
٤معالق سكر
٤معالق حليب بودر
٥معالق نشا

التزين بقرفة وشوية سكر وجوز هند واي نوع مكسرات وممكن إضافة باكيت فانيلا بودر 

طريقة عمل السحلب في البيت


في وعاء على النار نضع كامل الكمية من الحليب والسكر والمستكة وفانيليا والنشاء والزبيب والفستق السوداني .


نقوم بتحرك كافة المكونات مع بعض بواسطة خفاق يدوي ونستمر بالتحريك حتى تذوب كامل المكونات مع بعض .


نقوم بتشغيل الغاز (النار) على درجة عالية مع التحريك المستمر بالخفاق اليدوي إلى أن تربط المكونات مع بعضها .
بعد 10 دقائق يتكثف الحليب ويتحول إلى سحلب .


يقدم السحلب ساخن في أكواب .

طريقة عمل السحلب طريقة عمل عمل السحلب سحلب طريقة عمل السحلب في البيت

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