يقدم الشيف ابو جوليا طريقة عمل تشيكن موزاريلا بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات التى تتمثل فيما يلي.



مقادير تشيكن موزاريلا



½ كيلو صدور دجاج

1 حبة بصل كبيرة

1 ملعقة صغيرة ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة بقسماط

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة كزبرة يابسة

1 ملعقة صغيرة أوريغانو

1 ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

برش موزاريلا



مقادير تحضير الطبقة المقرمشة



طحين

بيض مخفوق

بقسماط

بهارات حسب الذوق



طريقة تحضير تشيكن موزاريلا



يقطع البصلة والدجاج ونضعها في الطعام مع الثوم والتوابل أي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والكزبرة اليابسة والأوريغانو والبيكنغ باودر والبقسماط .

يطحن المكونات وتختلط مع بعضها جيداً وتتشكل عجينة ثم نضعها في البراد حتى تتماسك .

تشكل أصابع من جبنة الموزاريلا ثم ندهن يدينا بالزيت ونشكل قرص من العجينة ونضع فيه حشوة الموزاريلا ونغطيها جيداً .

نكرر العملية حتى انتهاء الكمية ثم نحضّر الطحين والبيض والبقسماط مع توابل حسب الذوق للطبقة الخارجية .

نضع أصابع التشيكن موزاريلا في الطحين ثم البيض ثم البقسماط حتى تتغطى جيداً من كل الجهات .

نضعها في البراد لحوالي عشر دقائق حتى تتماسك جيداً .

يحمي زيت وفير ويقلي فيه التشيكن موزاريلا حتى يصبح ذهبياً ومقرمشاً ونقدمه .