أكلات لبنانية.. طريقة عمل حلي السميد بالكريمة

تعتبر طريقة عمل حلي السميد بالكريمة من اشهر وصفات المطبخ اللبناني، وهي تعتبر من الحلى السهلة والسريعة، فهي لا تحتاج إلى الكثير من الوقت للحصول على وصفة مذاقها رائع يحبها الجميع تتميز بحلاوة طعمها ويمكن أيضا تقديمها في المناسبات والحفلات.









وقدم الشيف شادي زيتوني طريقة عمل حلى السميد بالكريمة من الحلويات اللبنانية، وهي وصفة لا تستغرق سوى نصف ساعة لتحضيرها، وتكفي لحوالي 8 أفراد، وهي سهلة وسريعة وذات مذاق مختلف، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل حلى السميد بالكريمة

طريقة عمل حلى السميد بالكريمة



مكونات طريقة عمل حلى السميد بالكريمة :

2 كوب سميد

4 كوب حليب

بيضة

ملعقة سكر

لتر كريمة خفق

3 ملاعق سكر بودرة

ماء ورد

ماء زهر

فستق حلبي للتزيين



طريقة عمل حلى السميد بالكريمة :

- نحضر وعاء، ونضع السميد وونقوم بتقليبه جيدا على النار حتى يتحمص، ونحضر وعاء أخر، ونقوم بوضع 4 أكواب من الحليب و يضاف بيضة و ملعقة كبيرة سكر، ونقوم بالتقليب جيدا .

- في الخلاط يضاف لتر من الكريما و 3 ملاعق سكر بودرة، ونقوم بخلطها جيدا .

- يضاف خليط الحليب لى وعاء السميد بالتدريج، ونقوم بالتقليب جيدا .

- نتنظر حتى يغلي، ونقوم بإضافة ماء الورد وماء الزهر، ونقلب، ثم نضع حلى السميد في طبق التقديم، ثم زينيها بالكريمة و الفستق الحلبي.