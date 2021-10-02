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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفسدق والتمر.. طريقة عمل حليب السوبيا في المنزل

طريقة عمل حليب السوبيا
طريقة عمل حليب السوبيا

حليب السوبيا من المشروبات الباردة التي يعشقها الكثير من الأشخاص ويحرص دائما كثيرين على تناوله وشرائه من الأسواق نظرا لمذاقه الشهي واللذيذ وغير التقليدي عن غيره من المشروبات الأخرى.

 

ويتميز حليب السوبيا بإمكانية تقديمه في المنزل بأكثر من نكهة وإضافة العديد من المكونات التي تمنحك مشروب منعش ولذيذ أيضا، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة عمل حليب السوبيا في المنزل ..

 

طريقة عمل حليب السوبيا 

قدم الشيف شربيني  مقدم برنامج  الشيف طريقة عمل حليب السوبيا بأقل المكونات وأسهل الخطوات..

 

مقادير حليب السوبيا

لبن

 دقيق

 رز 

سكر 

مستكة 

جوز هند

 كريمة لباني 

 

طريقة تحضير حليب السوبيا

- نسيح المستكة في القليل من اللبن على النار

-يخلط السكر مع جوز الهند ودقيق الأرز وكريمة لباني واللبن في الخلاط

-يضاف اللبن مع المستكة على الخليط ويخلط جيدا ثم يقدم باردا بالهنا

 

 طريقة عمل حليب السوبيا بالفسدق

 

قدمت الشيف غادة جميل مقدمة برنامج "اتفضلوا عندنا" على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل حليب السوبيا بالفسدق

 

مقادير حليب السوبيا بالفسدق

حليب

 جوز الهند 

سكر

 لبن بودرة 

فسدق مجروش 

 

طريقة تحضير حليب السوبيا بالفسدق

- في الخلاط اخلطي كل المكونات حتى يصبح الفسدق ناعما

-وقدميها باردة

 

طريقة عمل مشروب حليب السوبيا بالتمر 

 

مقادير مشروب حليب السوبيا بالتمر

نصف لتر حليب

 5 ملعقة كبيرة سوبيا 

ملعقة كبيرة جوز هند 

عسل أبيض أو سكر

 تمر أو عجوة باللوز 

دبس رمان

 لوز شرائح 

 

طريقة تحضير مشروب حليب السوبيا بالتمر

- تخلط جميع المكونات في الخلاط مع الحليب عدا شرائح اللوز

-يصب المشروب في كاسات التقديم

-تضاف شرائح اللوز وتقدم

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