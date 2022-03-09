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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لعلاج تساقط الشعر في المنزل .. تعرفي عليها

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يعتبر تساقط الشعر مشكلة شائعة جدًا ويحاول معظم الأشخاص استخدام العلاجات لوقف تساقط الشعر أو تقليله ولكن لا يشعر الكثيرون بالرضا عن النتائج.

لذلك تشارك أخصائية الأمراض الجلدية الدكتورة جيتيكا ميتال غوبتا بعض النصائح لعلاج تساقط الشعر وفقا لموقع doctor، وقالت إن فقدان ما يصل إلى 50 إلى 100 شعرة يوميًا أمر طبيعي.

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علاج تساقط الشعر

قالت طبيب الأمراض الجلدية، أن عند تساقط الشعر يجب إجراء بعض اختبارات الدم، والتي من أبرزها CBC و Vit D3 و BR2، للكشف عن أسباب تساقط الشعر، بخلاف ذلك هناك بعض النصائح التي يمكنك تجربتها في المنزل لوقف تساقط الشعر الزائد.

1) تأكد من عدم ربط شعرك بقصات شعر ضيقة أو تسريحات ذيل الحصان عالية لأن ذلك يسبب المزيد من الاحتكاك وشد الشعر ، مما قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

2) تأكد من استخدام غطاء وسادة حريري يقلل الاحتكاك ولا يكسر شعرك.

3) تجنب أي تصفيف أو علاجات كيميائية للشعر والتي يمكن أن تؤدي إلى تكسر روابط الشعر.

4) استخدمي الشامبو والبلسم المخصص لنوع شعرك.

5) استخدمي سيروم شعر معين كل يوم ليس فقط لتعزيز نمو الشعر ولكن أيضًا لتقليل تكسر الشعر وتساقطه.

6) أخيرًا، يساعد النوم الجيد ليلاً ونمط الحياة الخالي من الإجهاد دائمًا. تأكد من الحفاظ على رطوبتك واتباع روتين جيد عندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي.

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