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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للشعر الجاف ..أفضل 5زيوت غير زيت جوز الهند

شعر جاف
شعر جاف

يعتبر الشعر المجعد والجاف مشكلة كبيرة لكل من الرجال والنساء  و لا يبدو الشعر الجاف باهتًا فحسب ، بل قد يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى عوامل عديدة قد تسبب جفاف الشعر. من بين هذه العوامل الاستخدام المفرط لمنتجات الشعر القاسية ، والشامبو المفرط ، واستخدام الأصباغ إليكم قائمة بأفضل الزيوت التي تساعدك في علاج مشكلة الشعر الجاف والمتطاير وفقا لموقع بولد سكاى الهندي

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1. زيت اللافندر


يعتبر من أكثر الزيوت تنوعًا في الطبيعة ، واستخداماته لا تنتهي. على سبيل المثال ، عندما تعاني من جفاف فروة  رأسك  يمكن استخدام زيت اللافندر للتخفيف من الحكة. بالإضافة إلى ذلك ، يساعد زيت اللافندر في تعزيز نمو الشعر.


2. زيت إكليل الجبل


بالإضافة إلى توفير الرطوبة لفروة الرأس ، يوفر زيت إكليل الجبل أيضًا وسيلة للتخلص من قشرة الرأس ويعزز نمو الشعر.

3. زيت خشب الصندل


عند استخدامه على أطراف الشعر المتطاير والجاف ، فإن زيت خشب الصندل مفيد. علاوة على ذلك ، فهو يلطف ويغذي فروة الرأس مع ترك رائحة تدوم في شعرك لساعات.

4. زيت المسك


يُعتقد أن زيت إبرة الراعي أو زيت المسك يساعد في تقوية شعرك من الداخل نظرًا لمحتواه من العناصر الغذائية ، يساعد زيت إبرة الراعي أيضا على منع تساقط الشعر.

5. زيت الأرجان


يعتبر الزيت مرطبًا بشكل استثنائي لأنه يحتوي على فيتامين E والأحماض الدهنية ، وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من الشعر الجاف.

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