شعرك جاف ومقصف.. تعرفي على أبرز 5 وصفات طبيعية لاستعادة صحته

قد يبدو من المستحيل معالجة الشعر الجاف بشكل طبيعي، لكن هنالك مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية، التي يمكن أن تساعدك على استعادة الجمال الطبيعي واللمعان الذي يستحقه شعرك.





ولذا وفقا لتقرير بموقع “BoldSky” نناقش بعضًا من أفضل العلاجات للشعر الجاف والتي تعد متوفرة بسهولة في مطبخك.





1. زيت الزيتون

يعتبر زيت الزيتون علاجًا شائعًا للشعر الجاف، فسيعمل هذا العلاج الطبيعي على تنشيط وترطيب شعرك بطريقة طبيعية تمامًا، فيمكن استخدامه كشامبو مما يجعله علاج مناسب للغاية، لاستخدام هذا العلاج، اخلطي بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون المعصور على البارد في شعرك، ودلكيه على الجذور، بعد ذلك اتركي الخليط على الرأس لمدة تصل إلى ثلاثين دقيقة واشطفيه بالماء.





2. بياض البيض

جربي استخدام البيض لجعل شعرك أكثر نعومة وصحة بشكل طبيعي، كان هذا العلاج شائعًا عبر جميع الأعمار والثقافات لفترة طويلة لأن البيض متوفر بسهولة، فهو غني بالبروتينات والمواد الأخرى التي تساعد على علاج الشعر التالف، كما أنه يسمح للشعر بالتألق، مما يجعله يبدو نظيفًا ومتجددًا، يمكن صنع ماسك بياض البيض بسهولة في مطبخك، فقط اخلطي بياض بيضة واحدة واخفقيها لبضع ثوان، وبعد الاستحمام ضعي المادة على الشعر واتركيه لمدة تصل إلى 15 دقيقة، ثم اغسلي وجففي الشعر كالمعتاد.





3. العسل

يقدم العسل مجموعة متنوعة غنية من الفوائد للجسم والشعر، فإذا كنت ترغب في استخدام العسل كبلسم، فيمكن مزجه بسهولة مع منتجات أخرى لإنشاء منتج قوي وغني بالمغذيات للشعر، إذا تم استخدامه بانتظام يمكن أن يمنحك العسل مظهرًا مشرقًا، كما أنه يساعد على إعادة الصحة والمظهر للشعر التالف، ولاستخدام العسل اخلطي ما يصل إلى ملعقتين كبيرتين من العسل مع بضع ملاعق صغيرة من الماء، وضعي المزيج جانبًا واغسلي الشعر جيدًا، ثم ضعي الخليط على فروة الرأس مع ضمان التوزيع المتساوي، واتركي المزيج علي شعرك لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء.





4. زيت جوز الهند

زيت جوز الهند هو منتج يجمع بين الفعالية والتنوع، حيث يمكنه أن يفعل المعجزات لشعرك، فتساعد خصائصه الغنية في تعزيز فروة رأس صحية، وإذا كنت تعاني من أطراف شعر جافة، فيمكن لزيت جوز الهند أن يساعد في ترطيب الشعر، مما يضمن لمعانًا صحيًا ولامعًا، لذا يمكنك مزج زيت جوز الهند مع الموز لعمل ماسك زيت جوز الهند، حيث يساعد الموز على تغذية الشعر وفروة الرأس.

بعد غسل شعرك، ضعي مزيجًا مكونًا من ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند مع نصف موزة على الشعر، ثم دلكي الخليط في جميع أنحاء شعرك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الدافئ.





5. الأفوكادو

يُعرف الأفوكادو على نطاق واسع بفوائده المتعددة المتعلقة بالصحة، فإلى جانب الاستمتاع به كوجبة خفيفة، يمكن تحويل زيت الأفوكادو إلى بلسم طبيعي بالكامل للشعر. ولتحضيره، امزجي حبة أفوكادو ناضجة مع بضع ملاعق كبيرة من الماء الدافئ حتى تتكون عجينة، وبعد ذلك ضعيه على الشعر بعد غسل الشعر بالشامبو، واتركيه لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم اشطفيه واغسليه بالشامبو للتخلص من أي بقايا من الأفوكادو.