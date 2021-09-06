أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجاف جربيها بنفسك

من الجفاف إلى البهتان يمكنك علاج كافة مشاكل الشعر وتعزيز اللمعان إليك أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجاف يمكنك تطبيقها من مطبخك إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد
-قناع الزبادى والعسل
مكونات:
1/2 كوب زبادي عادي
1 ملعقة صغيرة خل التفاح
1 ملعقة صغيرة عسل
الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للشعر الجاف :
تُمزج وتخلط جميع المكونات في وعاء.
دلكي المزيج على فروة الرأس ، بدءاً من الجذور وصولاً إلى أطراف شعرك.
ارفعي شعرك وغطيه بقبعة استحمام يمكن التخلص منها واتركي القناع لمدة 15 دقيقة على الأقل.
اشطفيه بالماء الدافئ ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.
2-قناع الفراولة وزيت جوز الهند
تعد الفراولة وزيت جوز الهند من أفضل العلاجات للشعر العادى فكلاهما يساعد على ترطيب الشعر وحماية أطرافه من التقصف
-قناع زيت جوز الهند والفراولة
مكونات:
فراولة
زيت جوز الهند
الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للشعر العادى
1- امزجى جميع المكونات حتى يتكون مزيج متجانس تماما .
2-ضعي المكونات على وجهك بالتساوي على الشعر المبلل ، وثبتيه لأعلى ، وغطيه بغطاء دش يمكن التخلص منه واتركيه لمدة 10 دقائق.
3-اشطفي جيدًا بالماء الدافئ ، ثم اغسليه بالشامبو والبلسم كالمعتاد.
3- قناع القرفة وزيت جوز الهند
مكونات:
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.
الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة :
1-تعمل التوابل على تحفيز الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر وقوته ، في حين أن زيت جوز الهند غني بالأحماض الدهنية
2-تمزج المكونات معًا جيدًا. ضعي القناع على جذورك وجزء من شعرك ، ودلكي فروة رأسك.
3- اتركي القناع لمدة 30 إلى 45 دقيقة ، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.
-قناع زيت جوز الهند والليمون والزبادي والبيض
مكونات:
1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.
الخطوات لتطبيق أفضل ماسكات طبيعية للعناية بأنواع الشعر المختلفة :
استخدمه لعلاج: الشعر الجاف يحتوي القناع على الكثير من الفيتامينات لتغذية الشعر، بالإضافة إلى احتوائه على مكونات مرطبة مثل زيت جوز الهند والزبادي.