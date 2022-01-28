أخصائية جلدية توضح أسباب تساقط الشعر والحل الأمثل لمنعه

قالت الدكتورة يارا زغلول، أخصائية الجلدية والتجميل والليزر، إن "هيرا كاريزما" عبارة عن خمسة كورسات مختلفة للأطفال، وكلاً منهم له استخدام مختلف مفيد لفروة الرأس، خاصة للأطفال حديثي الولادة.

وأضافت يارا زغلول خلال لقائها مع برنامج "طبيب البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن "هيرا كاريزما" يعمل على منع تساقط الشعر، ونموه بطريقة صحية، حيث إنه يعمل على تأسيس فروة الشعر بداية من سن 12 شهر.

ونوهت يارا زغلول إلى أن المنتجات خالية من المواد الكيميائية، منوهة أن الأمهات يجب عليهن استخدام شامبو خال من السلفات لشعر الأطفال، ومن عمر عام من الممكن استخدام السيروم والكريمات بعد سن السنة.

وتابعت أخصائية الجلدية والتجميل أن الطفل في سن 12 شهراً يكون الجلد تجدد وانتظمت المادة الدهنية التي تفرزها فروة الرأس، مشيرة إلى أن منتجات "هيرا كاريزما" من أفضل المنتجات التي تهتم بفروة الشعر.

وفي تصريحات أخرى: وحذرت “زغلول” من اقتراب الأم من شعر الطفل من أول 8 لـ 12 شهرًا من الولادة، لأن المادة الزيتية التي تفرز في فروة الشعر تكون غير منتظمة، ووضع زيوت في شعر الطفل قد يؤدي إلى زيادة إفراز شعر الطفل بصورة كبيرة، ما يؤدي إلى ظهور قشور كثيرة في شعر الطفل.

وأضافت أن أي شيء يتم وضعه على الشعر يجب أن يكون طبيا، ولا يجب وضع شامبو مجهول يحتوي على مواد خاصة بالمنظفات، لأن هذا قد يسبب أضرارا كبيرة للشعر.

