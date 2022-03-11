أسامة الأزهري يرد على المشككين في صحة حديث خير أجناد الأرض .. فيديو

عرض الدكتور أسامة الأزهري عددا من مقطاع الفيديو لرموز تيارات التطرف، وهي تكذب حديث «خير أجناد الأرض».

وقال الدكتور أسامة الأزهري خلال برنامجه الحق المبين على " دي ام سي" إن المتطرفين ادعوا أن الحديث الشريف باطل، ثم مكذوب وغير صحيح، وتحولت لوصفهم الجيش الذي يحمي الدولة بالمحتل، ودعوتهم الناس لرفع السلاح ضد الجيش وتكفيره.

وعرض الأزهري خلال الحلقة مقطع فيديو للسلفي أبوإسحاق الحويني وهو يصف الحديث الشريف إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا فجنودهم خير أجناد الأرض بالحديث الباطل، بالإضافة لمقطع فيديو للإخواني سلامة عبدالقوي وهو يصف الحديث الشريف بأنه حديث مكذوب وغير صحيح وباطل.



قال الدكتور أسامة الأزهري، إن كل التيارات المتطرفة من السلفيين والإخوان وداعش ينكرون فضيلة الجيش المصري الثابتة بمعيار أهل الحديث، مضيفا: "سنة الله في وجوده وخلق الله في عباده، أن يكون الجيش المصري خير أجناد الأرض، ويشهد بذلك الواقع حتى لو لم يرد حديثا أبدا، وهذه التيارات الإرهابية لها هدف أن يبدأ مشروعهم من مصر، والذي يقف موقف العرقلة والصد والحماية لهذا هو الجيش المصري، ليمثل حماية للمنهج وللعلم وللإسلام ولمفهوم الدين ضد هذه التيارات المعتدية على الدين، فصارت العداوة تجاه الجيش المصري".



أضاف الأزهري، في لقائه ببرنامج "الحق المبين" مع الإعلامي أحمد الدريني، عبر قناة dmc، أن تيارات التطرف هاجمت الجيش المصري وكذبت الحديث الشريف "خير أجناد الأرض"، موضحا: "زعموا إن الحديث الشريف باطل ومكذوب وغير صحيح، وتحولوا إلى رمي الجيش المصري وزعموا إنه محتل لمصر، رغم أنه حامي حمى مصر، ثم انتقلوا إلى مزاعم تكفير هذا الجيش، ودعوة الناس لرفع السلاح ضده".



وتابع:"عشرات من الكتيبات التي تنشرها التشكيلات الداعشية في الشام والعراق وأماكن مختلفة من تهجم على الجيش المصري، ووصفه بجيش الطواغيت، وإطلاق مقولة التكفير فيه والدعوة إلى استهداف عناصره".