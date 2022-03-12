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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق وشكل شهي.. طريقة عمل شاورما الدجاج بالمنزل

شورما الدجاج
شورما الدجاج

تقدم الشيف خلود مراد طريقة عمل شاورما الدجاج بالمنزل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ لعشاق الشاورما .

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المكوّنات


كيلوغرام من صدور الدجاج منزوعة العظم والجلد.
ملعقة صغيرة من الملح.
ملعقتان كبيرتان من السمن.
مكوّنات النقع
ربع كوبٍ من الخل.
ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
ملعقة صغيرة من بودرة الثوم.
ربع كوبٍ من زيت الزيتون.
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.
ملعقتان صغيرتان من بهار الشاورما.
نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من القرفة المطحونة.
ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.
بصلة مُقطّعة إلى شرائح رفيعة.
مكوّنات التقديم
رغيف من الخبز عربي.
ملعقة صغيرة من المايونيز الممزوج مع الثوم المطحون.
شرائح من مخلل الخيار المُقطع إلى شرائح رفيعة.
القليل من الفلفل الحار.
حبّة من الطماطم المقطعة إلى شرائح رفيعة.
ملعقة كبيرة من المايونيز الممزوج بالسماق.


طريقة التّحضير


نقع الدجاج مع مكوّنات النقع في طبق عميق، وتركه في الثلاّجة لمدّة ليلة كاملة.
إخراج الدجاج من الثلاّجة قبل الطهي بثلاثين دقيقة، ثمّ إضافة الملح إليه.
إذابة السمن في مقلاة واسعة، وتشويح قطع الدجاج على درجة حرارة مرتفعة مع التقليب على الجانبين لعدّة ثواني.
خفض درجة الحرارة إلى درجة متوسطة وترك الدجاج يطهى مع تقليبه عدّة مرات، مع مراعاة عدم نضوجه تماماً.
رص قطع الدجاج بشكل مائل في صينية حتى يتصفى من السوائل، وتركه حتى يبرد قليلاً.
رفع الدجاج بدون السوائل وتقطيعه إلى شرائح رفيعة، ثمّ وضعه في صينية الخبز.
صب السوائل المتبقية على شرائح الدجاج وتتبيلها بالقليل من الفلفل الأسود، البهارات والسمن.
خبز الدجاج على درجة حرارة متوسطة لمدّة عشر دقائق.
تحضير طبق تقديم مناسب ووضع رغيف من الخبز العربي في القاعدة، ثمّ إضافة شاورما الدجاج فوقه وتقديمه بجانب المايونيز، الخضروات والمخللات.

نشرة المرأة والصحة المراة زيت الزيتون الفلفل الحار الخضروات health

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