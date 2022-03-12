أكلات أمريكية.. طريقة عمل صحن اللحم الحار بالفاصوليا

طريقة عمل صحن اللحم الحار بالفاصوليا، هي وصفة مقتبسة من المطبخ الأمريكي، ومن ثم أصبحت تعد في المطابخ العالمية، ويمكن لهذه الوصفة ان تقدم على الغذاء كنوع من التجديد في سفرتك اليومية.





وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل صحن اللحم الحار بالفاصوليا، وهي أحد الأكلات الأمريكية الشهيرة، والتي يمكن تحضيرها في المنزل بأق الخطوات والتكاليف، ولن يتسغرق وقت تحضيرها سوى ساعة ونص ، وتكفي هذه الوصفة ل 10 افراد لذا يمكن تحضيرها في العزومات والمناسبات .





طريقة عمل صحن اللحم الحار بالفاصوليا



طريقة عمل صحن اللحم الحار بالفاصوليا



مقادير طريقة عمل صحن اللحم الحار بالفاصوليا :

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 بصلة، مكعبات (1 كوب)

1 فلفل أحمر، مكعبات (1 كوب)

2 جزر، مكعبات ( ½ كوب)

2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

1 باوند لحم بقري مفروم

1 عبوة ( 28 أوقية ) طماطم مسحوقة

2 كوب ماء

1 فلفل الشيبوتل الحار في صوص الأدوبو، مزال منه البذور ومفروم

2 ملعقة صغيرة صوص أدوبو من برطمان فلفل الشيبوتل

½ ملعقة صغيرة أوريغانو مجفف

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

1 عبوة ( 15.5 أوقية) فاصوليا سوداء، مغسولة ومصفاة

1 عبوة ( 15.5 أوقية) فاصوليا لوبيا، مغسولة ومصفاة

1 عبوة ( 15.5 أوقية) فاصوليا منقطة، مغسولة ومصفاة



طريقة عمل صحن اللحم الحار بالفاصوليا :

- يسخن الزيت في قدر كبير أو مقلاة فرن على نار متوسطة، ويضاف البصل، الفليفلة والجزر ثم يغطى المزيج ونطبخه مع التحريك من حين لآخر حتى تصبح الخضروات طرية، لمدة 10 دقائق، ثم يضاف الكمون، ونستمر في الطهي مع التحريك لمدة دقيقة واحدة.

- يضاف اللحم المفروم ثم نرفع النار إلى درجة عالية ونستمر في الطهي، مع تفتيت اللحم بملعقة، حتى يختفي منه اللون الوردي.

- يضاف الطماطم، الماء، الشيبوتل، صوص الأدوبو، الأوريغانو والملح والفلفل، ونقوم بطهي المزيج على نار خفيفة ونغطيه جزئياً مع التحريك من حين لآخر، لمدة 30 دقيقة.

- تضاف الفاصوليا، ونستمر في الطهي مع تغطية المقلاة بشكل جزئي لمدة 20 دقيقة، ونقوم بتتبيل المزيج بالملح والفلفل.

- قم نضع صحن اللحم الحار بالفاصوليا في طبق التقديم .