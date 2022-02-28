أكلات عراقية.. طريقة عمل الكبيبة في 5 دقائق

الكبيبة هي طبق جانبي تتكون من مزيج من البرغل والسميد، مع حشوة لحم الضأن المطحون، بنكهة التوابل والأعشاب، ويمكن تقديم كرات اللحم هذه مسلوقة أو مقلية.

الكبيبة العراقية

الكبيبة أكلة شهيرة جدا وتعتبر من الأطباق الوطنية في لبنان وسوريا والعراق، ونستعرض طريقة عمل الكبيبة العراقية خلال السطور التالية.

مقادير الكبيبة

2 كوب برغل ناعم

نصف كوب سميد ناعم

¼ لحم ضأن مفروم

1 بياض بيضة مخفوقة

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة ملح

الفلفل

نصف كيلو لحم ضأن ، مفروم مرتين

2 بصل

1 حزمة بقدونس

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة (اختياري)

1 أوقية الصنوبر

3 ملاعق كبيرة زيت

ملح

مسحوق شطة

طريقة عمل الكبيبة

1- يقطع البصل ويقلى على نار خفيفة في الزيت.

2- يُضاف اللحم ويُطهى على نار عالية لمدة 3 دقائق وعلى نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، بدون غطاء، مع التحريك بانتظام.

3- تضاف البهارات وتخلط جيدا ثم ترفع عن النار وتترك لتبرد.

4- يقطع البقدونس أضف كليهما إلى الحشو.

5-في وعاء أضيفي البرغل والسميد الناعم.

6- صبي كوبًا واحدًا (250 مل) من الماء المغلي ، وحركيه بسرعة واتركيه لمدة 10 دقائق.

7- بيدين مبللتين أضيفي نصف رطل (100 جم) من اللحم والملح والفلفل والتوابل وبياض البيض.

8- امزجي كل شيء بالخلاط اليدوي للحصول على عجينة ناعمة وطرية.

9- من الضروري في هذه الخطوة أن يكون كل شيء في متناول اليد: العجين والحشو ووعاء كبير من الماء لتبليل يديك باستمرار أولا ، شكل كرات صغيرة من العجين بحجم وشكل البيضة.

10- باستخدام الإبهام احفر العجينة وافردها للحصول على شكل مخروطي ضع اللحم بالداخل.

11- تُغلق الكبة عن طريق لفها بين اليدين لتشكيل عصا ذات نهايات مدببة قليلاً، وأخيرًا، تُقلى الكبة جيدًا حتى تصبح ذهبية اللون.