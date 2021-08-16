عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الكبيبة كالمحترفين فى المنزل

الكبيبة
الكبيبة

تعد الكبيبة من أجمل الأكلات التى يتم صنعها من اللحوم وتمتلك مذاقا شهيا وتقدم بجوار اطباق اللحوم الرئيسية والأكلات الشامية ، ولكن لاتستطيع جميع النساء اعدادها فى المنزل.

 

نقدم لكم طريقة عمل الكبيبة فى المنزل كالمحترفين بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل صينية الكبيبة بالسمك للشيف شربيني

طريقة عمل الكبيبة الشامي مع الشيف نورهان ميشيل.. فيديو

 

مقادير الكبيبة


لحمة مفرومة 

بهارات لحمة

جوزة الطيب 

برغل 

بصل بلدي

بردقوش 

كمون مطحون

قرفة مطحونة

 صنوبر 

نعناع جاف 

نعناع طازج 

مرقة لحمة

 زيت طهى

 ثوم 

ملح

 فلفل أسود
 

طريقة عمل الكبيبة
*  في البداية ابشري البصل ناعم جدا ثم افرمى الثوم ناعم جدا ثم افرمي اوراق النعناع الطازج والثوم والبهارات وجوزة الطيب وضيفي لهم النعناع الجاف والبردقوش والكمون والقرفة والملح والفلفل الأسود.

 

* ضيفي التتبيلة السابقة للبرغل المنقوع واتركيها قليلا ثم افرمي اللحمة مع الملح ثم ضيفي جزء منه للبرغل المتبل ثم اخلطيهم جيدا باليد.

 

* ضعى قليل من زيت الطهي في طاسة على النار مع بصل مفروم ومكعب مرقة ثم ضيفي اللحم المفروم و قرفة وملح وفلفل أسود واتركيها حتى تنضج تماما ثم ضيفي الصنوبر.

 

* احشي اللحم المفروم بالبرغل باللحم المعصج واغلقيها ثم اقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر ثم قدمي الكبيبة 

 

الكبيبة طريقة عمل الكبيبة الشيف شربينى الأكلات الشامية المنزل اللحوم

موضوعات متعلقة

طريقة عمل كفتة مشوية بالبرغل وسلطة زبادي بالنعناع

طريقة عمل الجلاش بــ 3 حشوات مختلفة.. فيديو

طريقة عمل البرجر بالصوص .. خطوة بخطوة

طريقة عمل البطاطس بالكريمة الروسية للشيف شربيني

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس عن الوضع الوبائي: مستقر بزيادة طفيفة والحالات لا تحتاج مستشفيات

حتى لا تتعرض للحبس.. تعرف على ضوابط حمل الأموال النقدية خلال السفر

فضل صيام يوم عاشوراء.. 3 سنن ينصح بهم العلماء في هذا اليوم

أنا ضهرك وعكازك..عبد الله جمعة يوجه رسالة مؤثرة لأخيه صالح|شاهد

رسميا.. إقامة منافسات دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو بدون جمهور

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فزع في الشوارع وإغلاق للمنازل.. القصة الكاملة لـ انتشار القرود في حدائق الأهرام

اقفلوا الشبابيك.. القرود تغزو شوارع ومنازل حدائق الأهرام|صور

1500 جنيه غرامة تجاوز السرعة المقررة على الطرق فى قانون المرور

رحيل تاكيس جونيس.. بالإسم شوبير يكشف هوية مدرب بيراميدز الجديد

الأخ والأم وعشيقها.. تفاصيل جديدة في قتل سيدة وأسرتها لطليقها في كرداسة

الكيلو بـ 18 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض والبط في مصر اليوم الإثنين 16-8-2021

أخبار الأهلي..بشري سارة قبل مواجهة طلائع الجيش..ضربة موجعة للأحمر.. موقف بيرسي تاو

وفاة الملحن محمد سعد متأثرا بإصابته بفيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل العاشورة بخطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك بحشوة الشوكولاتة والكراميل

وزير الرياضة يشهد مؤتمرا صحفيا لإعلان تفاصيل البعثة المشاركة في بارالمبياد طوكيو

وزير الرياضة شاهدا .. جيانا فاروق تحتفل بعقد قرانها

فيديو

وصل لمنازل الإسرائيليين.. التفاصيل الكاملة لـ حريق القدس المحتلة

فيديو جراف.. واحد تلو الآخر| مصرع 5 عمال في غلاية زيت

فيديوجراف.. مش هخبي ..هنا الزاهد تكشف حقيقة حملها

فيديوجراف.. تزوجت مرتين واعتزلت .. ظهور جديد للفنانة المعتزلة نسرين

المزيد

ساحة رأي

د.رامى عادل يكتب: الموجة الرابعة لكورونا أم الفرصة الرابعة؟

مني داوود تكتب: فن الإتيكيت والأطفال

عثمان المقدم يكتب: قدر الله وما شاء فعل

د.إيمان شاهين تكتب: دور المرأة في خلق جيل يواجه التحديات

د.سلامة عمر يكتب: رسالتي في الماجستير

د.محمد عونى يكتب: كرة اليد تاريخ مشرف لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

صعود طالبان .. وجيش السفياني

ريهام مازن

العشوائيات والسلوكيات المدمرة !!

إبراهيم شعبان

مهزلة في أفغانستان بسبب بايدن

د.مجدي بدران

خلى بالك من عينيك

المستشار سُليمان عبدالغفار

مَكانة الأُمَّة في الإسْلامْ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: جيويلوتكس الأنابيب والهجوم الإيرانى

د. محمد مبروك

فِقه المهرجانات

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التحرش الفكري

اﻟﻤﺰﻳﺪ