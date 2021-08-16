طريقة عمل الكبيبة كالمحترفين فى المنزل

تعد الكبيبة من أجمل الأكلات التى يتم صنعها من اللحوم وتمتلك مذاقا شهيا وتقدم بجوار اطباق اللحوم الرئيسية والأكلات الشامية ، ولكن لاتستطيع جميع النساء اعدادها فى المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل الكبيبة فى المنزل كالمحترفين بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الكبيبة



لحمة مفرومة

بهارات لحمة

جوزة الطيب

برغل

بصل بلدي

بردقوش

كمون مطحون

قرفة مطحونة

صنوبر

نعناع جاف

نعناع طازج

مرقة لحمة

زيت طهى

ثوم

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل الكبيبة

* في البداية ابشري البصل ناعم جدا ثم افرمى الثوم ناعم جدا ثم افرمي اوراق النعناع الطازج والثوم والبهارات وجوزة الطيب وضيفي لهم النعناع الجاف والبردقوش والكمون والقرفة والملح والفلفل الأسود.

* ضيفي التتبيلة السابقة للبرغل المنقوع واتركيها قليلا ثم افرمي اللحمة مع الملح ثم ضيفي جزء منه للبرغل المتبل ثم اخلطيهم جيدا باليد.

* ضعى قليل من زيت الطهي في طاسة على النار مع بصل مفروم ومكعب مرقة ثم ضيفي اللحم المفروم و قرفة وملح وفلفل أسود واتركيها حتى تنضج تماما ثم ضيفي الصنوبر.

* احشي اللحم المفروم بالبرغل باللحم المعصج واغلقيها ثم اقليها في زيت غزير ساخن حتى تحمر ثم قدمي الكبيبة